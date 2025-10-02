¿Tenías trámites pendientes en Reniec? Esta SEDE suspenderá su atención por paro de transportistas

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dio a conocer su decisión de suspender la atención en una de sus sedes ubicadas en Lima ante el paro de transportistas convocado hoy, jueves 2 de octubre. Conoce en esta nota cuál de sus oficinas cerrará de forma temporal.

¿Qué sede de Reniec suspenderá su atención?

Un grupo de transportistas decidieron apagar los motores de sus vehículos para sumarse a la protesta de hoy para exigir al Gobierno mano dura contra la ola de criminalidad, extorsiones, sicariato e inseguridad ciudadana; especialmente al darse a conocer cifras preocupantes que revelan que se han convertido en el blanco de las bandas delictivas.

En medio de la incertidumbre de lo que pueda suceder durante esta movilización, que según algunos gremios anunciaron sería pacífica, el Reniec tomó una drástica decisión con una de sus sedes: ¡suspensión de la atención! Pues bien, tal como detalla a través de un comunicado, la Oficina Registral ubicada en Jr. Áncash N.º 336, en el Cercado de Lima, interrumpirá de forma temporal su trabajo.

¿El objetivo? La entidad explicó que la decisión es tomada con el fin de resguardar la seguridad de sus trabajadores y en especial de los ciudadanos que acuden para realizar diversos trámites relacionados con su DNI, registro de estado civil, obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio u otros de forma presencial.

Trámite virtual ante paro de transportistas

En ese marco, la entidad exhortó a los usuarios de Lima a priorizar los trámites virtuales accediendo a su página institucional www.reniec.gob.pe, plataforma que habilita diversos servicios de manera remota.

EsSalud también se pronuncia por paro

Otra entidad que decidió tomar una medida urgente como Reniec ante el paro de transportistas de hoy, fue EsSalud. A través de sus redes sociales, la entidad detalló que brindará todas las facilidades para que los pacientes puedan reprogramar sus citas médicas en Lima Metropolitana y Callao al no poder llegar a tiempo por las movilizaciones.

"Reprogramación inmediata correspondiente (de su cita)", expresa en el comunicado. Seguidamente, detalla que para gestionar dicho trámite solo deben comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 - Citas), de acuerdo a la disponibilidad.

El Seguro Social reafirmó su compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada.

