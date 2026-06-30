Yehude Simon se reunió con Keiko Fujimori y afirma: "No es hora de hablar de Roberto Sánchez"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ex primer ministro Yehude Simon sostuvo una reunión con la virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, en el local partidario de Fuerza Popular, donde acompañó a un grupo de productores agrarios preocupados por la situación del sector y los efectos del fenómeno de El Niño.

Pide dejar atrás la confrontación electoral

Consultado por las declaraciones del excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien denunció un supuesto fraude electoral, Yehude Simon consideró que el país debe mirar hacia adelante y enfocarse en la nueva gestión.

" No es hora de hablar de Roberto Sánchez, es hora de hablar del nuevo gobierno, y es hora de hablar algo que ella dijo con mucha fortaleza", afirmó.

El exjefe del Gabinete destacó además el mensaje de unidad expresado por Keiko Fujimori tras conocerse los resultados electorales.

"Dijo con mucha fortaleza, 'yo voy a gobernar para todos, incluso voy a hablar con mis rivales que no son rivales, y que tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, el esfuerzo de trabajar con los hermanos del sur, y generar confianzas'", señaló.

Su presencia respondió al pedido de los agricultores

A su salida, el también exgobernador regional explicó que su presencia respondió únicamente al pedido de los agricultores y descartó cualquier acercamiento con fines políticos o la búsqueda de algún cargo dentro del próximo gobierno.

"Hoy día la señora Keiko, la presidenta de la República, ha decidido ir recibiendo a los productores. Los productores me han pedido que los acompañe, y en efecto los he acompañado, y ha sido una reunión bastante interesante porque hay compromisos que se deben cumplir", declaró.

Simon señaló que entre las principales preocupaciones expuestas durante la reunión se encuentran el fenómeno de El Niño, los proyectos de irrigación y la situación del agro.

"Hay preocupaciones por el fenómeno de el niño, hay preocupaciones por las obras como Majes, como Olmos, como... en fin, una serie de proyectos, pero además, no solamente eso, sino ver los productos, ver el tema del banco, el Agrobanco, el tema de la ganadería", sostuvo.

Asimismo, reiteró que no tiene aspiraciones dentro de la futura administración. "Entonces mi presencia no es por ningún cargo, por si acaso, es solamente para ayudar a los agricultores", precisó.

La reunión entre Yehude Simon y Keiko Fujimori marca uno de los primeros acercamientos entre la virtual mandataria y diversos sectores políticos y sociales. En medio de la transición, el ex primer ministro insistió en dejar atrás la confrontación electoral y concentrar los esfuerzos en atender las necesidades del país.