Elecciones 2026: Autoridades tienen hasta el 13 de octubre para renunciar si quieren postular

14/09/2025

A menos de ocho meses para las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que las autoridades interesadas en postularse tienen una fecha clave para cumplir con la norma electoral y renunciar hasta el 13 de octubre.

¿Cuál es la norma?

El JNJ dispuso que las renuncias de autoridades que deseen participar como candidatos en las elecciones generales del 2026 puedan presentarse hasta el 13 de octubre, mientras que las licencias de altos funcionarios que persigan esos mismos fines, a partir del 11 de febrero del siguiente año.

La medida fue anunciada mediante la Resolución N° 0110-2025-JNE, publicada en marzo en el boletín de Normas legales en El Peruano, en la que el pleno de la JNE precisó sobre los plazos referidos a renuncias de autoridades y altos funcionarios, así como respecto de las licencias sin goce de haber de los funcionarios y trabajadores del Estado que pretendan postular a los próximos comicios.

La disposición busca informar de manera oportuna a las organizaciones políticas para que observen debidamente las reglas al presentar sus fórmulas y listas de candidatos.

Los ministros que tienen la intención de postular en las Elecciones Generales #EG2026 tienen plazo para renunciar a sus cargos hasta el lunes 13 de octubre.

Un informe de #JNEalDía te cuenta a continuación⤵️ pic.twitter.com/38d9ILdQPp — JNE Perú (@JNE_Peru) September 13, 2025

¿A qué autoridades alcanza la norma?

La norma dispone que los altos funcionarios que decidan ser candidatos señalados en el artículo 91 de la Constitución Política, así como en los artículos 107 y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), deben renunciar seis meses antes del día de las elecciones. A continuación las autoridades a las que alcanza la norma:

Presidente de la República, vicepresidentes, Ministros, Viceministros

Contralor General de la República, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones

Defensor del Pueblo, presidente del Banco Central de Reservas, superintendente de Banca y Seguros, superintendente de Administración Tributaria, superintendente nacional de Aduanas y el superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones

Gobernadores Regionales, vicegobernadores regionales, alcaldes, altos funcionarios

Miembros de las Fuerzas Armadas deben haber solicitado su pase al retiro

La normativa indica que quienes ocupan cargo público de alta responsabilidad deben dejar su puesto al menos seis meses antes de los comicios, para evitar el uso indebido de recursos público y garantizar la equidad en la contienda.

Los funcionarios y servidores públicos que no ocupen posiciones de alto rango no están obligados a renunciar, pero si debe solicitar su licencia sin goce de haber hasta el 12 de febrero del 2025.

Tomando en cuenta que nos acercamos al mes de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones aprovechó para recordar a los interesados las fechas clave para renunciar de ser necesario y cumplir con la normativa vigente.