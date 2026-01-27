Elecciones 2026: Lanzan plataforma "Tu voto cruza fronteras" para electores del Perú en el extranjero

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de las acciones previstas para el correcto desarrollo de las elecciones generales 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó plataforma digital "Tu voto cruza fronteras", un espacio informativo destinado para los peruanos residentes en el exterior, a fin de que accedan de manera "clara, ordenada y confiable" a toda la información relacionada al proceso electoral en curso que tiene como fecha central: el domingo 12 de abril.

Vale precisar que, de acuerdo con el padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), son 1 210 813 peruanos residentes en el extranjero los habilitados a participar en la justa democrática, distribuidos en 218 locales de votación, y administrados por 121 oficinas consulares alrededor del mundo.

¿En qué consistirá la plataforma?

De acuerdo con lo informado por el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería, embajador Pedro Bravo, la herramienta centraliza en un solo lugar, contenidos y enlaces relevantes vinculados al proceso electoral, en el que se incluye accesos directos a la información oficial de los organismos electorales, así como a los consulados peruanos en el extranjero.

A través del portal, se podrá consultar los locales de votación habilitados, verificar dónde le corresponde sufragar al connacional y revisar los procedimientos necesarios para ejercer su derecho de manera adecuada.

Es importante mencionar que, los peruanos en el extranjero recibirán una cédula de votación con "diferencias sutiles", respecto a la que se usara al interior del país. La principal novedad, es la inclusión de un rubro específico para votar por candidatos que representen al distrito electoral del extranjero, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

El funcionario de la Cancillería, explicó que esta modificación permitirá a los votantes, "identificar fácilmente" a los postulantes que compiten por la representación de los peruanos en el exterior. Con referente al conteo de votos en el exterior este 12 de abril, Bravo indicó que podría durar unas cinco a seis horas. En ese sentido, para agilizar el proceso, 70 consulados escanearán las actas y las remitirán a la ONPE, facilitando así el conteo rápido.

Cabe indicar que. las oficinas consulares con más electores son Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Madrid, Barcelona (España), Milan (Italia) y Paterson, Miami, Nueva York, Los Ángeles y Washington DC. (Estados Unidos).

Seis organismos internacionales supervisarán el día de elecciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación en las elecciones generales del próximo 12 de abril, a fin de garantizar la absoluta transparencia de la jornada electoral.

En tal sentido, mencionó que las entidades que enviarán a sus representantes son: de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Es importante precisar que, el secretario general del OEA, Albert Ramdin, llegó al Perú a mediados de enero para suscribir el acuerdo de sede para que la observación electoral pueda desplegarse por todo el país.

Desde Torre Tagle reafirman su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia peruana de cara a los comicios del domingo 12 de abril de 2026.