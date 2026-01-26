Elio Riera sobre empresario chino: "Le propuse que entregue todo y que diga la verdad"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la próxima Cámara de Diputados por el partido político Alianza Para el Progreso, Elio Riera, estuvo este lunes 26 de enero en Exitosa para brindar un análisis sobre la coyuntura política, tras las reuniones extraoficiales que sostuvo el presidente José Jerí Oré y el empresario chino Zhihua Yang.

Como se recuerda, el también exabogado del desaparecido exmandatario Alberto Fujimori, también ejerció la defensa legal del ciudadano de nacionalidad china que se reunió con el actual jefe de Estado. En ese sentido, en el corto plazo que lo representó, le "recomendó" ponerse a derecho ante la justicia, en medio de las investigaciones ya a cargo del Congreso y el Ministerio Público.

Podría tener más pruebas contra José Jerí

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el letrado reveló que estrategia planteada en favor de su entonces patrocinado, Zhihua Yang, era que muestre todos los medios probatorios con referente a los encuentros con José Jerí.

De esta manera, indicó, que podría deslindar cualquier acción penal en su contra, si es que el sistema de justicia determina en un corto plazo un hipotético acto de corrupción que pueda perjudicarlo más adelante.

"¿Qué propuso yo? Señor entregue todo, diga la verdad, esto puede salvarlo de responsabilidad a usted, cómo no. Al funcionario le corresponderá su defensa", indicó.

No obstante, pese a que el ciudadano crino lo acreditó como su abogado, a las horas recibió "un llamado" para optar por un nuevo plan de defensa. Ante esta disconformidad, señaló que tomó la decisión de apartarse del caso por "voluntad propia", aunque dejó a entrever que tras el comunicado del empresario extranjero donde deslinda relación con el mandatario, la "estrategia" era más que evidente.

En diálogo con Exitosa, el abogado y candidato a la Cámara de Diputados por Alianza Para el Progreso, Elio Riera, confirmó que asumió brevemente la defensa del empresario chino Zhihua Yang y aseguró que le recomendó "entregar todo".



Convocan marcha contra José Jerí

En medio de la crisis política que ha puesto en tela de juicio al Gobierno, la autodenominada 'Generación Z' convocó a una movilización para este miércoles 28 de enero contra el presidente José Jerí Oré por sus reuniones extraoficiales con Zhihua Yang.

A través un anuncio mediante sus redes sociales oficiales, el colectivo juvenil denominó a su primera jornada del 2026 como una "marcha de sacrificio" en rechazo al "abandono del pueblo, olvido de las regiones y muertes que siguen sin justicia". En ese sentido, exigen "no más indiferencia y no más silencio". En diálogo con Exitosa este lunes 26 de enero, su vocero, José Rodríguez, adelantó que pedirán la renuncia del mandatario y de toda la Mesa Directiva del Congreso.

"Tienen que irse todos, hasta Rospigliosi. Yo creo que el presidente Rospigliosi, y toda la generación creemos, que está blindando a Jerí desde Fuerza Popular, el fujimorismo, y está demostrando que este Gobierno no se puede sostener", mencionó en "Hablemos Claro".

Conforme van transcurriendo los días se van revelando más detalles del presunto vínculo entre José Jerí y Zhihua Yang, la ciudadanía empezará a alzar su voz en las próximas 48 horas en la capital.