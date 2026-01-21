Difunden nuevo video de José Jerí con empresario chino en tienda clausurada

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocas horas de presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, se hizo público un nuevo video del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang en su tienda clausurada en Cercado de Lima.

Nuevo video de segunda reunión

Se trata de un nuevo material fílmico del encuentro del 6 de enero del 2026 que Jerí sostuvo con el empresario, difundido por Willax TV.

El video, grabado a aparentemente por un supuesto trabajador del Market Capón, se observa al mandatario bajar de las escaleras acompañado de Yang y saludando al resto de empleador. Junto a él se encontraba su personal de seguridad.

Se observa una gran cantidad de bolsa y paquetes que, según aseguró el presidente en entrevista con Canal N y su oficina de prensa, eran cuadros y caramelos chinos. Además, junto al jefe de Estado se encuentra Alicia Camargo, colaboradora cercana del mandatario.

"Van a venir los otros carros, jefe. El otro carro viene y lo llevo", dice quien graba el video, mientras que Zhihua Yang acompaña al presidente a la puerta del establecimiento y lo sigue con la mirada hasta su ingreso al vehículo oficial.

Jerí niega comunicación con funcionario de Indecopi

El presidente de la República, José Jerí, negó haber llamado a un alto funcionario de Indecopi para beneficiar al local 'Market Capon' cuyo dueño es el empresario chino Zhihua Yang.

Durante una reciente entrevista declaró que no mantiene comunicación con alguna autoridad de esa entidad "en ningún nivel" y que su visita no influyó en la publicación de la resolución que permitió que el local continúe operando.

Tras la investigación periodística que precisa que Indecopi habría beneficiado al empresario chino Zhihua Yang tras una llamada telefónica de José Jerí, el mandatario negó su intervención.

En entrevista para Canal N, José Jerí descartó que se haya comunicado con algún funcionario de Indecopi luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) clausurará el local de su 'amigo' Zhihua Yang por disposición municipal.

"Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel porque eso se ve, evidentemente, por intermedio del premier", indicó.

El 9 de enero, tres días más tarde de su visita al local ubicado en el Centro Histórico de Lima, Indecopi emitió una resolución donde se precisa que la clausura es considerada como una "barrera burocrática ilegal", dando paso a la reapertura del comercio.

Es en ese contexto que se revelaron nuevos videos de José Jerí con el empresario chino en la reunión que sostuvieron el pasado 6 de enero en su tienda del Centro de Lima.