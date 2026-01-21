José Jerí afirma que la difusión de sus reuniones con Zhihua Yang es "una trampa"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí acudió este miércoles a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por el caso 'Chifagate', luego de que se difundieran videos de sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

Durante su intervención, Jerí calificó la difusión progresiva de las imágenes como una "trampa" y negó que sus encuentros con Yang tengan carácter irregular.

"Es bastante llamativo que las imágenes que han circulado, y que se entiende que son de la misma fuente, hayan sido soltadas progresivamente, de tal manera que se podría entender que es una trampa. ¿Una trampa de quién?: las investigaciones lo dirán", señaló.

El mandatario insistió en que sus visitas al chifa y a locales comerciales de Yang fueron actividades comunes que realizaba cuando tenía momentos de agenda libre, negando existan intereses ilícitos en el desarrollo de dichos encuentros y rechazando de plano cualquier relación de dicha naturaleza con este tipo de actividades "habituales".

"Se pretende distorsionar actos habituales como ir a un restaurante, a un chifa o a una tienda con hechos delictivos que yo niego tajantemente", dijo.

Visitas al chifa

El escándalo estalló tras revelarse dos reuniones extraoficiales de Jerí con Yang: la primera en diciembre de 2025 en un chifa de San Borja, y la segunda en enero de 2026 en una galería comercial del Centro de Lima clausurada el mismo día de su visita.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar por tráfico de influencias, a cargo de la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara, quien dispuso la recopilación de videos de cámaras de seguridad en Lima y San Borja para esclarecer los hechos.

#EnVivo



José Jerí sobre visita a la tienda market Capon: Son hechos normales que las personas indistintamente del cargo realizan. Han pretendido ser distorsionadas. Mi comportamiento en todo momento. Los cargos no definen a la persona y los cargos tampoco tienen que limitar la... pic.twitter.com/W84METBNom — Canal N (@canalN_) January 21, 2026

El presidente cuestionó que solo se haya difundido un video de sus visitas al chifa, cuando habría acudido en varias ocasiones al mismo lugar para consumir productos del mismo.

"¿Por qué mostrar un video y no los demás sobre un mismo hecho o un mismo patrón de comportamiento que está asociado a ir a comer a un restaurante o a un chifa? ¿Cuál es el ánimo? Eso habría que verlo en su momento", expresó.

Jerí agregó que los días 3 y 9 de diciembre también acudió al mismo local acompañado de su escolta y equipo, tras actividades oficiales, sin que esas visitas hayan sido mencionadas en los reportajes.

La defensa de Jerí se da en medio de una crisis institucional. El Congreso ya cuenta con mociones de vacancia y censura en su contra, mientras que la Fiscalía avanza con diligencias preliminares. Además, se reveló que Indecopi otorgó beneficios administrativos a Yang tras las reuniones, lo que contradice la versión presidencial de que no hubo favores.

José Jerí buscó instalar en el Congreso la narrativa de que es víctima de un complot político, señalando que la difusión progresiva de los videos constituye una "trampa". Sin embargo, las investigaciones fiscales y las mociones parlamentarias mantienen abierta la posibilidad de que su permanencia en el cargo se vea comprometida en las próximas semanas.