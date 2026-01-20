José Jerí sobre reuniones con empresario chino: "Hay un ánimo desestabilizador y un complot"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí volvió a pronunciarse luego de un prolongado silencio sobre el caso Chifagate, tras la difusión de un segundo video que lo muestra reuniéndose con el empresario chino Zhihua Yang en un local comercial del Centro de Lima clausurado el mismo día de su visita.

En entrevista con América Noticias, Jerí negó tajantemente haber cometido actos irregulares y denunció la existencia de un complot en su contra con el propósito de desestabilizar su gestión presidencial a pocos meses de la contienda electoral.

"No le mentí al país; se pretende distorsionar actos comunes como ir a un restaurante, a un chifa o a una tienda con hechos delictivos que yo niego tajantemente. Me queda claro, a raíz del video que he tomado conocimiento, que hay un ánimo desestabilizador y que sí hay un complot", afirmó.

El mandatario sostuvo que detrás de la difusión de las imágenes habría intereses políticos vinculados al proceso electoral ya convocado para abril de este 2026.

"Tiene que descubrirse, producto de las investigaciones, quién está interesado en intervenir en el proceso electoral y desestabilizar la presidencia. Yo no voy a permitir, por ningún extremo, que un comportamiento habitual mío se pretenda distorsionar y que yo me preste para actos irregulares", añadió.

El presidente José Jerí dijo que hay un complot tras difusión de videos sobre reuniones que mantuvo con empresario chino: "Están aprovechando la ocasión para desestabilizar el gobierno. Después de la Comisión de Fiscalización daré una conferencia de prensa" ►... pic.twitter.com/e052NAebfu — Canal N (@canalN_) January 21, 2026

Críticas y dudas

Consultado sobre si su propio actuar no estaría desestabilizando al gobierno, Jerí reiteró que existirían agentes políticos externos que buscarían dañar su imagen frente a la opinión pública de cara a los próximos comicios.

"Lo que yo creo que están aprovechando la ocasión para desestabilizar el gobierno y para aprovecharse de un proceso electoral que ya se ha convocado".

La defensa del presidente se produce en un contexto de creciente presión política. El Congreso lo ha citado para declarar ante la Comisión de Fiscalización este miércoles 21, y ya se han presentado mociones de vacancia y censura en su contra.

Jerí confirmó también que, tras su presentación en el Parlamento, ofrecerá una conferencia de prensa para responder otras dudas que queden pendientes.

La expectativa se centra en si podrá disipar las acusaciones de tráfico de influencias, especialmente luego de que se revelara que Indecopi otorgó beneficios administrativos a Yang tras las reuniones, lo que contradice su versión de que no hubo favores ni contratos.

Las declaraciones de José Jerí buscan instalar la narrativa de un complot político en su contra, pero las revelaciones sobre sus reuniones con Zhihua Yang y los beneficios posteriores al empresario mantienen viva la crisis. El desenlace dependerá de las investigaciones fiscales y de la respuesta del Congreso, que ya evalúa su permanencia en el cargo.