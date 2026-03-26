Exministro César Sandoval protagoniza enfrentamiento con Fernando Olivera mientras almorzaba

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La campaña presidencial 2026 sumó un episodio de confrontación en Trujillo, donde el candidato de Alianza para el Progreso, César Sandoval, ingresó a un restaurante para increpar al líder del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera. "Coquero, delincuente", fueron las expresiones que lanzó Sandoval, generando un momento de tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió mientras Olivera se encontraba en el establecimiento acompañado de simpatizantes. Sandoval, exministro y actual candidato al Senado, irrumpió en el lugar y se dirigió directamente hacia él con insultos y acusaciones. La escena fue registrada por testigos y difundida en plataformas digitales, donde se multiplicaron las reacciones.

Olivera, conocido por su estilo confrontacional, evitó esta vez responder en el momento, aunque sus allegados calificaron el acto como una provocación innecesaria. En redes sociales, el episodio generó un intenso debate: algunos usuarios respaldaron a Sandoval, mientras otros criticaron el tono del enfrentamiento y lo consideraron un reflejo del deterioro del clima político.

Momentos después, simpatizantes del partido de Olivera respondieron al exministro, increpándolo por su paso en el gabinete durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y por su gestión en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Con apoyo de personal de seguridad, lograron retirar a Sandoval del local, no sin más acusaciones de por medio.

El altercado ocurre en un momento clave de la campaña, cuando los candidatos buscan consolidar presencia en regiones estratégicas como La Libertad. Trujillo, además de ser un bastión electoral, es escenario frecuente de disputas políticas por su peso en el padrón nacional. El cruce ocurrido refuerza la percepción de una campaña marcada más por ataques personales que por propuestas programáticas.

#Ahora Fernando Olivera y César Sandoval, exministro de Dina Boluarte y candidato de APP, protagonizaron un enfrentamiento donde ambos se lanzaron insultos, desde delincuente hasta drogadicto. Vía @Politica_LR

Créditos: difusión. pic.twitter.com/CdwtyWiuU5 — Ariadna Yaya Añazco (@Chica_de_prensa) March 26, 2026

Usuarios y analistas consideran que este tipo de episodios puede tener un doble efecto: dar visibilidad mediática a los candidatos, pero también reforzar la idea de que la política peruana atraviesa un clima de crispación. En un contexto donde la ciudadanía demanda soluciones concretas a problemas como inseguridad y empleo, los insultos pueden restar credibilidad y alejar a votantes indecisos.

El enfrentamiento entre César Sandoval y Fernando Olivera en Trujillo se suma a la lista de episodios polémicos que marcan la campaña presidencial 2026. Más allá del impacto inmediato, el altercado evidencia la tensión creciente entre candidatos y la necesidad de que los debates se centren en propuestas que respondan a las demandas ciudadanas.

La campaña avanza con un tono cada vez más confrontacional, dejando abierta la pregunta sobre cómo estos incidentes influirán en la decisión de los votantes.