Fernando Olivera denuncia reglaje de la PNP: "Responsabilizo a quien ocupa la presidencia hoy"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato a la presidencia por Frente Esperanza, Fernando Olivera, denunció un presunto reglaje de la Policía Nacional del Perú que, según el postulante, sería ordenado por el gobierno de José María Balcázar.

Asegura que PNP lo siguió en visita a Lambayeque

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el postulante a la presidencia dio a conocer que al terminar su visita en Lambayeque una persona le reportó que había observado que durante sus desplazamientos habían personas motorizadas que se alternaban "en una suerte de reglaje" durante la campaña.

Según explicó, uno de estos hombres estaba fuera del hotel donde Olivera se venía hospedando, por lo que decidió salir para emplazarlo y fue ahí cuando este sujeto aceptó ser miembro de la PNP. Cuando el secretario provincial de Lambayeque, Christian Horna, acude a la dependencia policial a denunciar el hecho le informan que el hombre sería parte de la unidad de inteligencia.

"Y que, inclusive ocultando las razones por las que estarían haciendo este operativo de reglaje, de seguimiento, le dice que será sancionado. Aquí está probado que el gobierno, porque este es un dispositivo aprobado por el gobierno al que yo responsabilizo. A quien ocupa la presidencia de la República hoy, que forma parte de un pacto mafioso, un gobierno de corrupción ", indicó.

Rechaza seguridad del Estado

Según informó, al llegar a Lambayeque un efectivo que aseguró ser de Seguridad del Estado mostró su disposición para darle protección durante su visita, sin embargo, Olivera afirma que fue rechazada al considerar que la seguridad debe ser para la ciudadanía.

"La policía tiene que estar para cuidar a los ciudadanos y no a un grupo de personas que tengan este tipo de privilegios y se le respondió lo que creo realmente. Si alguien nos protege es Dios, somos hombres y mujeres de fe y ahí quedó, pero por lo visto, según las pruebas que hemos presentado, han montado todo un operativo de seguimiento que me hace responsabilizar directamente al gobierno, al Congreso, si el día de mañana sufro un atendado", expresó.

Pidió una explicación oficial del gobierno de José Balcázar y del Jurado Nacional de Elecciones, pues lo sucedido, para él, demuestra una falta de neutralidad y que se usa el aparato del Estado para hacer reglaje a "un candidato presidencial, claramente de oposición contra el sistema de corrupción".

Es por ello que el candidato a la presidencia por Frente Esperanza, Fernando Olivera, denunció reglaje y seguimiento por parte de la PNP y responsabilizó al gobierno de sufrir algún atentado.