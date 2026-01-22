Fuerza Popular no respaldará vacancia ni censura contra José Jerí: Piden "orden y madurez política"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la creciente presión política contra el presidente José Jerí, el partido Fuerza Popular difundió un comunicado en el que marcó su posición: no respaldará, por ahora, las mociones de censura y vacancia que se acumulan en el Congreso contra el mandatario.

La agrupación sostuvo que el país necesita "orden y madurez política" y no más caos, en referencia a la controversia generada por las reuniones extraoficiales de Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

"No vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre: caviares, comunistas y pseudo moralistas de derecha", señala el pronunciamiento.

Entre la espera y la distancia

El comunicado enfatiza que las explicaciones del presidente siguen generando dudas, por lo que las investigaciones deben continuar tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Sin embargo, Fuerza Popular se distancia de los sectores que promueven una salida inmediata de Jerí, argumentando que la prioridad debe ser enfrentar la inseguridad.

"Apostamos por el orden, no por el caos. El Perú nos pide orden y madurez política, no cálculo electoral", remarca el texto.

Puerta abierta a un cambio de postura

Aunque descarta sumarse a las mociones de censura en este momento, Fuerza Popular deja constancia de que podría modificar su posición si aparecen hechos que hagan insostenible la permanencia de Jerí en el cargo.

"Si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento", advierte el comunicado.

Este matiz refleja una estrategia de expectativa controlada: el partido parece querer evitar el desgaste de ser visto, a su criterio, como 'desestabilizador', pero mantiene margen de maniobra para actuar si la crisis se agrava.

La postura de la bancada podría dar un respiro temporal a Jerí, en un contexto donde ya existen seis mociones de censura presentadas por distintas bancadas. Al mismo tiempo, evidencia que el respaldo no es incondicional y que el presidente sigue bajo observación.

En un Congreso fragmentado, la decisión de Fuerza Popular de no apoyar la destitución inmediata resulta clave, pues su bancada suele tener peso decisivo en votaciones de alta tensión política como la que ahora se presenta.

Fuerza Popular se posiciona como un actor que apuesta por la estabilidad y el orden, negándose a respaldar la destitución de José Jerí en medio de la controversia por sus reuniones con Zhihua Yang. Sin embargo, su mensaje deja claro que el apoyo no es absoluto y que, si la situación se vuelve insostenible, el partido actuará "con responsabilidad".