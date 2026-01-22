José Jerí: Aumentan a seis las mociones de censura presentadas en el Congreso

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las mociones de censura siguen en aumento. Se han presentados dos nuevas mociones de censura en contra del presidente de la República, José Jerí.

Con ello, el jefe de Estado enfrenta seis mociones de censura en su contra. Ello, tras haber declarado ante la Comisión del Congreso y dos conferencias de prensa entre el miércoles 21 y jueves 22 de enero.

Seis mociones de censura contra Jerí

Este 22 de enero, se presentaron las mociones de orden del día N°21256/2025 y N°21257/2025, ambas de carácter multipartidario, en contra del presidente José Jerí tras la revelación de las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang.

La quinta moción N°21256/2025 impulsada por la bancada de Renovación Popular comunicó que se presentó por "su reiterada inconducta funcional, que daña gravemente la imagen del país".

Por su parte, la sexta moción de censura fue impulsada por el congresista Edwin Martínez de la bancada de Acción Popular la cual cuenta con 23 firmas en total.

Ambas mociones cumplen con las 20 firmas necesarias para que sean admitidas a trámite. Además fueron presentadas durante la tarde de este jueves luego que se presentará la cuarta solicitud de censura en contra del mandatario alrededor de las 9 de la mañana.

Jerí negó renunciar al cargo

José Jerí ha reafirmado su postura cada vez que es cuestionado si dejará el cargo de presidente. "Yo no voy a renunciar", ha comunicado desde que brindó sus declaraciones en la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Desde su regreso ante la mirada pública, José Jerí, insiste en que ha cometido un error más reiteró que no renunciará a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

"Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", indicó en ronda de preguntas.

Tras las investigaciones periodísticas, se señaló que Jerí habría funcionado como un intermediario entre el empresario chino dueño de locales en el Centro Histórico e Indecopi.

Ello, luego que se emitiera una resolución de la entidad que habría agilizado un documento a favor del empresario chino para que sus locales continúen operando.

"Insisto una vez más que no tengo nada que ver con la resolución de Indecopi", reafirmó Jerí. El mandatario aseguró que no se dio una comunicación telefónica con una alta autoridad de esta entidad. "La misma institución ha desmentido cualquier tipo de intervención de mi persona", insistió.

Los cuestionamientos del Congreso contra el presidente continúan. Se elevaron hasta seis las mociones de censura en contra de José Jerí.