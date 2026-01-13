Fernando Rospigliosi no cree que reunión de José Jerí se asemeje a las de Pedro Castillo: "Era otra cosa"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La polémica reunión extraoficial que sostuvo el presidente José Jerí, en una chifa de San Borja con un empresario chino ha provocado una nueva crisis en el Ejecutivo. Sobre ello, habló Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado del Congreso, descartando que dicho encuentro sea similar a las de Pedro Castillo en Sarratea.

Casos totalmente distintos

Para el parlamentario de Fuerza Popular, la reunión que sostuvo el jefe de Estado es un asunto que él y el premier Ernesto Álvarez deberán resolver. Al ser consultado por la prensa si guardaba relación con las juntas secretas que hacía Pedro Castillo, fue contundente. "Era otra cosa lo que hacía", manifestó.

El primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República pidió además, que no se pretenda desestabilizar al país a pocos meses de las elecciones generales. "Confío en que tanto el presidente y el presidente del Consejo de Ministros van a desarrollar este proceso de la manera más transparente", indicó.

🔴"Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo", es lo que ha dicho el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sobre la reunión de José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. pic.twitter.com/nBw32SvYRO — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) January 13, 2026

La reunión secreta que sostuvo Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang, un hombre vinculado a Nicanor Boluarte, fue destapado el último fin de semana por un dominical. El mandatario salió de Palacio en uno de los 'cofres' vistiendo un buzo y con la capucha puesta, en un intento por no ser captado.

En su defensa, alegó el último lunes que aquel 26 de diciembre salió principalmente a cenar y que la conversación que tuvo con el hombre de negocios fue acerca del Día de la Amistad Perú - China. Por tal motivo, la Comisión de Fiscalización le ha solicitado al jefe de Gobierno información acerca de su asamblea no oficial.

Reuniones de Castillo en Sarratea

Mientras estuvo en el poder, Pedro Castillo decidió sostener encuentros fuera de Palacio y de una forma clandestina entre 2021 y 2022 en una casa del jirón Sarratea, en Breña. Diversos videos lo mostraban ingresando hasta el inmueble en altas horas de la noche con algunos empresarios y figuras políticas.

En noviembre del 2024 la vivienda pasó a ser un centro de operaciones de la Policía Nacional, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara su incautación un año antes.

La reunión extraoficial que sostuvo el presidente de la República José Jerí con un empresario chino no guarda relación con lo que hacía Pedro Castillo en Sarratea, según Fernando Rospigliosi. No obstante, el primer vicepresidente encargado del Congreso espera que el mandatario logre demostrar que no hubo irregularidades.