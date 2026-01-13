Congreso: Comisión de Fiscalización pide a José Jerí información sobre presunta reunión irregular con empresario

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Elvis Vergara, solicitó información al presidente José Jerí sobre la reunión no registrada entre el mandatario y un empresario chino.

Indagaciones preliminares

A través del Oficio N° 0804-2025-2026-CFC-CR.1 el parlamentario expresó la preocupación en nombre del Congreso tras conocerse que el jefe de Estado sostuvo una reunión con un empresario, en un Chifa, en extrañas circunstancias.

"A fin de manifestar preocupación institucional respecto a la reunión no registrada que usted sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, la noche del pasado 26 de diciembre en un chifa (...) la misma que involucraría el uso del vehículos oficial (...) asignado a sus funciones exclusivas para desempeño de la función pública", declaró.

En el documento el legislador señala que el hecho compromete la confianza ciudadana, y "debilita la institucionalidad democrática", especialmente por realizarse en un espacio informal y sin que la ciudadanía lo conozca, ya que no habían registros.

Es por ello que solicitó un documento detallando la fecha, hora y lugar de la reunión, la identidad del empresario, los temas tratados, la relación de las personas que lo acompañaron, así como una explicación expresa de las razones de la reunión y si es que la Embajada de China estaba informada.

Asimismo, informó que la comisión que lidera ha iniciado una indagación preliminar orientada a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades políticas.

Bancada de Somos Perú abrirá un proceso disciplinario

En entrevista con Exitosa, el parlamentario del "partido del corazón", Héctor Valer Pinto, cuestionó la "reunión" del presidente con Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre, en un chifa ubicado en San Borja, así como a las formas en que se dio la cita entre ambos.

"Supuestamente ha ido a cenar a esas altas horas de la noche, pero nadie le cree su justificación (...) tenemos la obligación de esclarecer estos hechos ante el pueblo del Perú y por esa razón vamos a abrir un proceso de investigación disciplinaria al interior de la bancada al congresista José Enrique Jerí Oré, en su función de presidente de la república", comentó.

El haberse reunido con el empresario chino en mención sin contemplar los lineamiento de transparencia en el Estado también provocaría el "retorno" obligado del José Jerí al Congreso, puesto que, el titular de la Comisión de Ética del Parlamento, Elvis Vergara, anunció que están evaluando la posibilidad de citar al presidente a la brevedad posible.

Es en ese contexto que el titular de la Comisión de Fiscalización inició indagaciones preliminares y solicitó información sobre la reunión que el presidente sostuvo con un empresario.