Álvaro Paz de la Barra pide perdón a Sofía Franco en debate presidencial por expresiones tras 5 años

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el reciente debate presidencial, uno de los momentos más comentados no estuvo ligado a propuestas ni a confrontaciones políticas, sino a un gesto personal. Álvaro Paz de la Barra pidió perdón públicamente a Sofía Franco, madre de su hijo, por declaraciones que realizó en el año 2021. El hecho ocurrió en plena transmisión, captando la atención tanto de los asistentes como de la audiencia que seguía el evento.

"Agradezco esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo, Sofía Franco. Por esas palabras desafortunadas que tuve el 2021", señaló.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Durante su minuto de presentación, el candidato presidencial de Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, aprovechó para dirigirse a Sofía Franco, la madre de su hijo de quien tuvo "palabras desafortunadas", como reconoció. Sobre sus propuestas, aseguró que... pic.twitter.com/2cY1gnEI61 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

Un gesto inesperado en el debate

El debate estaba centrado en temas como seguridad ciudadana, economía y lucha contra la corrupción. Sin embargo, la intervención de Paz de la Barra rompió el esquema habitual, al introducir un asunto personal en un espacio estrictamente político. Este tipo de acciones no suele ser común en este formato, lo que explica el impacto inmediato que tuvo.

El pedido de perdón hace referencia a declaraciones públicas que el propio candidato emitió años atrás, en medio de conflictos mediáticos con Franco. En ese periodo, las tensiones entre ambos fueron ampliamente difundidas, lo que convirtió el tema en parte del conocimiento público.

Contexto y repercusiones

El vínculo entre Paz de la Barra y Sofía Franco ha estado marcado por episodios mediáticos en los últimos años. Las diferencias personales y declaraciones cruzadas generaron atención constante en medios, lo que explica por qué el pedido de perdón tuvo resonancia inmediata.

En redes sociales, el momento fue ampliamente compartido y comentado. Algunos usuarios destacaron el gesto como una muestra de reconocimiento, mientras que otros cuestionaron que se haya dado en un debate presidencial. El episodio evidenció cómo lo personal puede influir en la percepción pública de una figura política.

Desde una perspectiva comunicacional, este tipo de intervenciones puede interpretarse como una estrategia para humanizar la imagen del candidato. No obstante, también implica riesgos, ya que desplaza el foco de los temas de interés nacional hacia asuntos privados.

El pedido de perdón del exalcalde de La Molina a Sofía Franco por las expresiones del 2021 se convirtió en uno de los momentos más recordados del debate presidencial. La disculpa pública, realizada en un escenario político, reavivó un episodio conocido y lo conectó con el contexto electoral actual, donde la imagen personal y la credibilidad juegan un papel clave en la decisión de los votantes.