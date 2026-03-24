George Forsyth anuncia limpieza en la PNP: "Un delincuente no persigue a un delincuente"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el segundo día del Debate Presidencial 2026, George Forsyth, candidato presidencial por Somos Perú, anunció una limpieza en la Policía Nacional del Perú (PNP) como medida en contra de la inseguridad ciudadana.

Forsyth anuncia limpieza en la PNP

El candidato presidencial por Somos Perú expone como una de sus principales propuesta en contra del crimen una limpieza en la institución encargada de garantizar la seguridad: la Policía Nacional.

Según expuso Forsyth, la medida buscaría separar a los efectivos policiales que trabajan de la mano con el crimen. "Hoy necesitamos a alguien con pantalones que tome acciones", aseguró.

En ese sentido, indicó que el Ejecutivo tomaría control de los centros penitenciarios junto con las Fuerzas Armadas, con el fin de asegurar el control en la seguridad nacional.

"Voy a tomar control, de forma inmediata, con las Fuerzas Armadas de las cárceles. Voy a limpiar a la Policía Nacional con tecnología porque un delincuente no persigue a un delincuente", afirmó.

Forsyth indicó que "con inteligencia financiera" se podrá impedir el flujo de dinero hacia las organizaciones criminales. Indicó que varias bandas de primer nivel cuentan con la presencia de agentes de la PNP. "Vemos a los policías siendo los propios integrantes de las bandas criminales", aseguró.

Durante su exposición hizo mención de su paso por la alcaldía de La Victoria asegurando que "le ganó" a la inseguridad durante su gestión, poniendo un paso adelante ante posibles cuestionamientos de otros candidatos.

Adicionalmente, indicó que su plan de Gobierno también se enfoca en el control en los barrios a través del programa 'Barrio más seguro', enfocado en medidas de seguridad para los ciudadanos.

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