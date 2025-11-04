Lesly Shica respalda postura del canciller sobre México tras asilo de Betssy Chávez: "Relaciones han sido mermadas"

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso de la República, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, se pronunció sobre la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, respaldando la postura del canciller Hugo de Zela y señalando que los vínculos bilaterales "ya han sido mermados" tras el asilo otorgado por el gobierno mexicano a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Durante su participación en la Comisión de Inclusión Social del Congreso, Shica evitó profundizar en aspectos judiciales, pero dejó claro que el Ejecutivo mantiene una "mirada de gabinete y de gobierno" frente a lo que considera una intromisión en asuntos internos. Su declaración coincide con la del canciller De Zela, quien calificó el asilo como un acto "inamistoso" y anunció la suspensión de relaciones diplomáticas a nivel de embajadas.

#EnVivo



Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social sobre caso Betssy Chávez: "Esperamos que se haga efectiva estas relaciones que ya han sido mermadas con México"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/iuIUduNMf0 — Canal N (@canalN_) November 4, 2025

El refugio que mermó los lazos

Como se recuerda, el conflicto se desató luego de que Chávez, investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, solicitara asilo político en la embajada de México en Lima. La Cancillería peruana consideró que esta acción vulnera el principio de no intervención y representa una falta de respeto a la institucionalidad del país.

La solicitud de asilo de Chávez ha generado controversia no solo por sus implicancias diplomáticas, sino también por la contradicción que representa respecto a sus declaraciones previas. En diversas audiencias, la propia Chávez Chino aseguró que no tenía intención de salir del país y que enfrentaría el proceso judicial en su contra dentro del país.

Sin embargo, además de solicitar protección internacional bajo el argumento de persecución política, Chávez ha incumplido reiteradamente con sus citaciones a audiencias judiciales, lo que ha sido señalado por la Fiscalía como una estrategia dilatoria.

Gobierno mexicano responde al anuncio de canciller peruano

El gobierno mexicano, por su parte, ha defendido el asilo como un acto legítimo conforme al derecho internacional, y lamentó la decisión peruana de romper relaciones, calificándola de "excesiva y desproporcionada". Esta no es la primera vez que México otorga asilo a figuras vinculadas al entorno de Pedro Castillo; anteriormente lo intentó con el propio expresidente tras el fallido golpe de Estado, pero sí lográndolo su esposa Lilia Paredes.

🔴 Gobierno de México rechaza decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas con ese país por haberle otorgado asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez. La Cancilleria mexicana pidió que se tramite el salvoconducto para Chávez y sostuvo que la amistad entre los pueblos... pic.twitter.com/sL9I3ffcjD — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 4, 2025

La postura de Shica refuerza la narrativa oficial del Ejecutivo peruano, que busca preservar la soberanía institucional frente a lo que considera una interferencia externa. El caso de Betssy Chávez genera un nuevo eje de tensión entre ambos países que se proyecta en el terreno diplomático y político regional.