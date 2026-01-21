George Forsyth respalda eventual salida de José Jerí: "No es el comportamiento de un presidente"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial por Somos Perú, George Forsyth, respaldó una eventual salida de José Jerí de la Presidencia por el caso 'Chifagate' y responsabilizó al Congreso por la situación actual del país.

Respalda salida de Jerí

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el candidato presidencial de Somos Perú, partido al que pertenece José Jerí, aunque se encuentra de licencia, sostuvo que el hecho se debe investigar.

"Mi posición es muy clara, yo no me caso con nadie y eso está clarísimo. Primero lo que hay que hacer evidentemente, es investigar porque si ha habido algo debe ser condenado. Acá no podemos perdonar a nadie, el Perú está así justamente porque no se investiga la corrupción, no los meten presos, entonces cada uno hace la fiesta que se le da la gana", expresó.

Resaltó la importancia de que lo sucedido sea investigado especialmente por la Fiscalía debido a que "el Perú lo necesita, necesita respuestas el país". Asimismo, cuestionó la visita del mandatario a la comisión de Fiscalización del Congreso, pues sostuvo que los propios legisladores lo pusieron en el máximo cargo del Perú.

"Todos sabemos que este Congreso es mafioso, es corrupto, hace pactos, se tiene encargar de este problema. El Congreso nos ha puesto acá. Evidentemente lo va a tener que sacar, pero es importante que la Fiscalía también investigue", indicó su posición.

Critica al Congreso

Para Forsyth, el comportamiento de Jerí "no es el de un presidente", pero ante los hechos él tendrá que defenderse y el Congreso cuestionado tendrá que tomar una decisión.

"Nada bueno va a salir de este Congreso, probablemente al que pongan va a ser igual o peor. Yo no estoy ilusionado con este Congreso para nada ante las acciones que vaya a ser, pero nosotros nos tenemos que concentrar en como cambiar el Perú", manifestó.

El candidato agregó que el país no aguanta más y no se puede permitir un nuevo Parlamento similar al que se ha tenido estos últimos cinco años.

"No podemos caer de nuevo este 28 de julio, en una desgracia, con un Congreso tan corrupto como el que hemos visto, el Perú tiene que cambiar, en eso es en lo que estoy enfocado", señaló.

Es en ese sentido que el candidato presidencial por Somos Perú, George Forsyth, respaldó un posible salida de José Jerí de la presidencia del Perú.