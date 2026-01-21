Marisol Pérez Tello sobre el crimen organizado: "Tenemos una legislación que es atractiva para ellos"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata presidencial por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, advirtió que será difícil combatir el crimen organizado, debido a que se ha "regalado una legislación" que hace al Perú atractivo para la delincuencia.

Legislación a favor de la criminalidad

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la candidata presidencial consideró que ciertas leyes han generado que el Perú se vea atractivo para la criminalidad.

"Va a ser difícil enfrentar el crimen organizado porque le hemos regalado una legislación que hace que el Perú sea lo más atractivo para el crimen organizado de la región. Acá no se quedan con tu plata porque ya no hay extinción de dominio, acá no te pueden interceptar telefónicamente porque si cada dos meses cambias el chip no pasa nada, acá no te pueden allanar si no le avisan a tu abogado", explicó.

Para Pérez Tello la legislación de nuestro país coloca un cartel que dice "vengan, acá no te tocamos". Sostuvo que lo primero que se debe hacer es eliminar las leyes pro-crimen.

"Hoy el Perú es un lugar, con una puerta al mercado Asia-Pacífico, para sacar productos, arándanos, pero también drogas, también tráfico de personas. Así que es bien peligroso si no controlamos el puerto", indicó.

Marisol Pérez Tello oficializa su candidatura a la presidencia

En compañía de su plancha presidencial, Marisol Pérez Tello oficializó su candidatura a la Presidencia de la República junto al partido político 'Primero la Gente'.

Pérez Tello se encuentra acompañada por Raúl Alberto Molina Martínez, en la primera vicepresidencia, y por Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera, en la segunda vicepresidencia. La solicitud de inscripción de la plancha ha sido presentada formalmente y fue admitida a trámite por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

Durante la presentación oficial de su candidatura a la presidencia de la República, Pérez Tello recordó que su organización política une a los ciudadanos con diferentes pensamientos e ideas políticas y aseguró que son personas que se comprometen con la población.

"Hay que hacerse cargo. No van a encontrar en esta plancha gente que mira de arriba. No van a encontrar en esta plancha, ni en este gobierno, ni en este equipo gente que se beneficia con los privilegios que se han acumulado por años en el poder. No van a encontrar en esta plancha gente que hace negocios y si la encuentran, después la tendrán que ir a visitar a la cárcel", aseguró.

Es en ese sentido que, como candidata advirtió que la legislación actual ha abierto las puertas a la organización criminal, debido a que ha vuelto atractivo nuestro país para la delincuencia.