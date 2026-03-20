José Balcázar sobre denuncia contra ministro Alfaro: "Si hay que remover, vamos a tener que removerlo"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar se refirió a la denuncia de abuso sexual contra el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro. El mandatario aseguró que conversará con el titular del Minem, afirmando que si se tiene que sacar al ministro no dudará en tomar la decisión.

Futuro de Alfaro en peligro

Según detalló el jefe de Estado en entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, sostuvo una conversación con Alfaro quien le comunicó su extrañeza ante la denuncia de la madre de su hijo.

"Yo desconocía del caso, yo se que es un caso que data de 15 años a más esa relación que ha tenido el ministro con esa señora y cuyo hijo creo que está en el extranjero, pero yo no se si habrá algún tipo de denuncia sobre esa violación, después de 15 años no se cuál será la situación. Entonces voy a conversar con él, que me explique en concreto como fue la situación real, si hubo denuncia, lo sentenciaron o no lo sentenciaron", señaló.

Sin embargo, más allá de si es verdad o no, resulta innegable que se trató de una relación de un hombre de más de 40 años con una adolescente de 16 años, y la presunta víctima relató que fue abusada dando varios detalles. Es por ello, que el presidente no dudó en señalar que de comprobarse lo denunciado deberá apartarlo.

"Si, es lo que he escuchado por la televisión, en las radios, sus declaraciones pero no he conversado con el señor ministro, voy a conversar con él y que me de toda la información y si hay que remover, vamos a tener que removerlo lamentablemente", explicó.

Voto de confianza

El jefe de Estado aseguró que existe una coordinación previa con las bancadas parlamentarias para ver si otorgarán o no dicha cuestión. Al respecto, añadió que mantiene una amistad con los parlamentarios en general, por lo que mostró su confianza en que se vote a favor del Gabinete Arroyo.

"Yo soy muy amigo de todas las bancadas del Congreso, no tengo ningún problema (...) ", dijo a nuestro medio de comunicación, este viernes 20 de marzo.

En esa línea, se refirió brevemente a la renuncia de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sobre esto, precisó que la salida de la expremier no se debió a que las bancadas le habían comentado que no otorgarían la confianza de su Gabinete.

El presidente José Balcázar aseguró que conversará con el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por la denuncia de abuso sexual y afirmó que de ser necesario lo sacará del cargo, especialmente si los hechos son comprobados.