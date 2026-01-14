Guillermo Bermejo: Congreso evaluará situación de su escaño tras cumplir procedimientos, confirmó Rospigliosi

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Hace poco más de 3 meses, Guillermo Bermejo fue sentenciado por el Poder Judicial a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista. Pese al tiempo que ha transcurrido, la oficina del exparlamentario continúa activa por lo que aun cuenta con trabajadores cumpliendo sus labores con normalidad.

Se deberán cumplir los procedimientos establecidos

A propósito de este tema, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió en las últimas horas despejando varias dudas. En primer lugar, el mandamás del Legislativo indicó que los procedimientos que hay que seguir para reemplazar esta curul son lentos, pero que deben ser cumplidos de acuerdo a sus tiempos.

"Este es el Congreso de la República, que tiene procedimientos que son lentos, pero que hay que llevarlos a cabo. El Congreso no es como el Poder Ejecutivo, donde se puede tomar decisiones rápidas. Hay todo un proceso", indicó.

En esa misma línea, el integrante de Fuerza Popular señaló que este tema deberá ser evaluado por la Comisión de Constitución, pero también adelantó que la vacancia de Bermejo aún no podrá darse para que Zaira Arias tomara su lugar en el hemiciclo.

Guillermo Bermejo se encuentra recluido en el penal Ancón I.

"Algunos pretenden declarar la vacancia de Bermejo y que entre Zaira Arias. Lo que se ha hecho es las consultas legales a varias instancias del Congreso. Todo eso ha pasado a la Comisión de Constitución, que debe dar una opinión", agregó.

Es importante precisar que tres funcionarios que aún laboran en la oficina de Bermejo postulan en las próximas elecciones a diferentes cargos. Estos se encuentran dentro de la alianza Venceremos, integrada por Nuevo Perú y Voces del Pueblo.

Es absurdo y fuera de lugar

Dichas declaraciones las dio luego de haberse pronunciado por la propuesta de moción de vacancia contra José Jerí que viene circulando en los pasillos del Congreso. El presidente del Parlamento indicó que este tipo de iniciativas, a solo meses de las elecciones, es absurdo y fuera de lugar ya que pretendería desestabilizar al país.

"Me parece absurdo estando a pocos meses de las elecciones después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos meses. Desde mi punto de vista es absurdo pretender producir una situación de más inestabilidad en vísperas de un proceso electoral", puntualizó.

