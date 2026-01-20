Iván Paredes Yataco presentó su RENUNCIA al cargo de presidente del INPE

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, presentó este martes su renuncia irrevocable al cargo mediante una carta dirigida al presidente José Jerí y publicada en su cuenta de Instagram.

En el documento manifestó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y aseguró que realizará una transferencia ordenada y transparente para no afectar la continuidad del servicio penitenciario.

Aunque en la misiva no se precisan los motivos de su dimisión, la renuncia se produce apenas días después de que el programa Cuarto Poder difundiera un reportaje que lo involucra en presuntas contrataciones irregulares dentro de la institución.

yataco compartio su carta de renuncia a traves de sus 'stories' de la red social instagram.

El reportaje que lo involucra

Según la investigación periodística, durante la gestión de Paredes al menos siete jóvenes sin experiencia previa en el sector público ni estudios registrados en Sunedu lograron obtener contratos con el INPE.

El dominical reveló que todos ellos sostuvieron reuniones previas con Paredes en su despacho antes de que se emitieran sus órdenes de servicio. Además, se indicó que la mayoría de los contratados no cumplía con requisitos básicos de ley, como estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

No es la primera vez que Paredes enfrenta denuncias. En noviembre pasado, el mismo programa reveló que el funcionario era investigado por la Fiscalía por una presunta negociación para liberar a un expolicía sentenciado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

En ese caso, se difundieron audios atribuidos a Paredes en los que se le escucharía solicitar un soborno a cambio de la excarcelación del agente policial.

La renuncia de Paredes se suma a la crisis que atraviesa el gobierno de José Jerí, marcado por las investigaciones fiscales y las mociones de vacancia en curso. La salida del jefe del INPE refuerza la percepción de desorden institucional y de falta de transparencia en la gestión pública.

La dimisión de Iván Paredes Yataco al frente del INPE, aunque presentada sin explicaciones, se produce en medio de graves cuestionamientos por contrataciones irregulares. El caso refleja cómo las revelaciones periodísticas pueden precipitar cambios en la administración penitenciaria y aumentar la presión sobre el Ejecutivo.