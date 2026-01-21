Caso 'Chifagate': Renovación Popular pide convocar a pleno extraordinario para que Jerí brinde explicaciones

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Renovación Popular ha solicitado al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocar a un pleno extraordinario para que el presidente José Jerí aclare la situación en torno al caso conocido como 'Chifagate'.

Pleno extraordinario

A través del Oficio N° 042-2025-2026-GPRP/CR la portavoz titular de la bancada de Renovación Popular solicitó a Rospigliosi convocar a un pleno extraordinario para tratar "las graves denuncias contra el Presidente (i) de la República sobre presunta inconducta funcional".

"Solicito a usted tenga a bien convocar de manera urgente a un pleno extraordinario a fin de que el señor José Enrique Jerí Oré, pueda explicar a la representación nacional, las circunstancias detalladas de los graves hechos antes señalados, para que, sobre ello, el pleno del Congreso de la República pueda tomar la decisión que corresponda", dice.

Ello, tras conocerse las reuniones clandestinas sostenidas por el presidente con el empresario Zhihua Yang el 26 de diciembre del 2025 y el 6 de enero del 2026, primero en un chifa en San Borja y luego en un local de ventas en el Cercado de Lima.

¿Cómo se convoca a pleno extraordinario?

Según la Constitución y el Reglamento del Congreso, existen hasta tres mecanismos para convocar a un pleno extraordinario.

La primera opción es por iniciativa del Presidente, pues tiene la facultad constitucional de convocar a legislatura extraordinaria mediante un decreto supremo. Una vez publicado el decreto, el presidente del Congreso debe citar inmediatamente a los legisladores. En cuanto a su agenda, se plantean temas específicos y urgentes planteados por el Ejecutivo.

Otra opción es mediante la autoconvocatoria del Parlamento, para ello se debe hace una solicitud escrita en la que se junten firmas de al menos las tres quintas partes del número legal de congresistas, por lo menos 78 firmas. En la agenda se deberá precisar obligatoriamente los temas que serán materia de debate. Una vez conseguido el número de firmas, el presidente del Congreso deberá convocar a los legisladores dentro de los 15 días tras la recepción de la solicitud.

La última alternativa, que es la que la bancada de Renovación Popular pide al presidente encargado del Congreso, es que el propio titular del Parlamento convoque la sesión extraordinaria por razones de emergencia.

Es en ese sentido que, la bancada de Renovación Popular solicitó a Fernando Rospigliosi, en su cargo de presidente del Congreso, que convoque a un pleno extraordinario para que el presidente José Jerí esclarezca las reuniones sostenidas con un empresario chino.