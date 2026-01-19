JEE declara improcedente lista al Senado por el Callao de Renovación Popular

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado por el partido político Renovación Popular y no contarían con candidatos de reemplazo por ir contra la normativa del organismo electoral.

El JEE del Callao, a manos de Rosa Benavides, hermana de la fiscal suprema Patricia Benavides, declaró que se ha incumplido con requisitos insubsanables con lo que la candidatura Patricia Rosa Chirinos Venegas y Félix Enrique Morales Ubillus quedarían fuera de carrera electoral.

Lista al Senado de Renovación Popular fue rechazada

La lista al Senado de la organización política Renovación Popular ha sido declarada improcedente por incumplir requisitos que ahora son "insubsanables" dejando fuera de carrera política por el periodo 2026-2031 a sus postulantes a la Cámara Alta.

La decisión está encabezada por la jueza superior titular Rosa Ruth Benavides Vargas quien declaró que la solicitud de inscripción de la lista cuenta con incumplimientos a las normas de democracia interna electoral.

Declaran improcedente postulación de Chirinos y Morales al Senado

De acuerdo al documento, el partido político "no ja cumplido con presentar la lista completa" de candidatos al senado postulando a solos dos candidatos.

Además, se precisa que solo Morales Ubillus, uno de los dos postulados, fue elegido a través de elecciones primarias, requisito que desobedece la normativa electoral y la democracia interna.

Por su parte, Chirinos Venegas fue elegida mediante designación directa, que según el reglamento no correspondería que Renovación Popular lo aplique por no contar con la designación mínima de candidatos.

Fecha de reemplazo de candidatos venció

En la resolución del JEE del Callao, se precisa que el reglamento estableció como fecha límite para presentar a los reemplazos de los postulados hasta el 23 de diciembre.

"Además, cabe señalar que el artículo 24° del Reglamento estableció como fecha límite para solicitar el reemplazo de los candidatos postulados y presentados ante el JEE el 23 de diciembre de 2025, es que no resulta factible que se designe un candidato de reemplazo"

Por esta razón, ambos candidatos no podrían ser reemplazados, dejando a Renovación Popular sin candidatos al Senado para las Elecciones Generales 2026.