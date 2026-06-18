Luis Galarreta asegura que Keiko Fujimori ganará con votos de Cusco y Puno pese a pedido de nulidad de mesas

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre la validez de los votos en el extranjero y la apelación de nulidad de mesas presentada por Juntos por el Perú tuvo respuesta desde Fuerza Popular. Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia, calificó de "absurdo" el pedido de Walter Ayala, abogado de JP, quien solicitó que se proclame al ganador de la segunda vuelta únicamente con los votos nacionales.

No se gana con votos extranjeros

Según Galarreta, la narrativa de que el resultado depende del voto exterior es falsa y aseguró que Keiko Fujimori ganará con alrededor de 45 mil votos provenientes de Cusco y Puno, resaltando que "todos los peruanos valen igual, vivan aquí o en el extranjero".

🔴"Keiko Fujimori ganará las elecciones gracias a los votos de Cusco y Puno", aseguró el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta. pic.twitter.com/ABpsKPhf0z — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) June 18, 2026

Cusco y Puno: Bastión de Sánchez

El escenario planteado por Galarreta, sin embargo, se enfrenta a un contexto complejo. Según resultados de la ONPE al cierre de esta edición, en Cusco, con el 99.171% de actas procesadas, Roberto Sánchez lidera con un 78.169% de respaldo, mientras que en Puno, con el 99.647% de actas contabilizadas, encabeza con un 86.410%.

En ambas regiones, las actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial son mínimas: 33 en Cusco y 12 en Puno. Esto hace que la expectativa de un vuelco en dichas zonas sea difícil de sostener, aunque Galarreta insista en que allí se consolidará la victoria de su agrupación.

Diferencia porcentual entre Sánchez y Fujimori en Cusco y Puno.

JNE aprueba apelación de JP para anular mesas

El contexto político se complica aún más con la apelación admitida por el JNE, que este viernes 19 evaluará el pedido de JP para anular 2,398 mesas de sufragio en Lima y en el extranjero.

El argumento central de la agrupación es que la Resolución Jefatural de la ONPE emitida antes de la segunda vuelta vulneró el principio de intangibilidad al introducir cambios como la fusión de mesas y la prescindencia de la digitalización inmediata de actas.

Sin embargo, la ONPE ha reiterado que estas disposiciones no afectan la intangibilidad de la ley, pues son de carácter operativo y no modifican las normas de fondo.

Fuerza Popular esperaba el voto extranjero

Dentro de Fuerza Popular también se perciben contradicciones. Mientras Galarreta sostiene que la victoria se definirá con los votos de Cusco y Puno, días atrás el asesor de campaña Carlos Díaz-Rosillo afirmaba que la expectativa del partido estaba puesta en los votos del extranjero, donde Fujimori mantenía ventaja y que podían revertir el resultado que parecía favorable a Sánchez.

En ese momento, las actas pendientes eran más de tres mil, muy distintas a las 43 que hoy restan por enviar desde Cusco y Puno.

Las declaraciones de Galarreta buscan contrarrestar la narrativa de JP sobre la validez del voto exterior, pero se enfrentan a cifras que muestran un amplio respaldo a Sánchez en las regiones mencionadas.

La apelación de nulidad de mesas y las contradicciones en los discursos de ambas agrupaciones reflejan la tensión de un proceso electoral aún abierto, donde cada palabra y cada recurso legal pueden influir en la percepción pública de los resultados.