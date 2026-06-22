Denuncia contra canciller no la revisará este Congreso: "No va a haber tiempo", según Lucas Ghersi

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado constitucionalista Lucas Ghersi opinó en Exitosa sobre la denuncia constitucional presentada por el partido político Juntos por el Perú contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, por una presunta vulneración a la ley electoral, en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Como se recuerda, el personero legal de la organización política Pablo Salas Charca acusó al canciller de haber "desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios", con referente a la votación de peruanos en el extranjero, el pasado 7 de junio.

Procedimiento no alcanza para ser visto en el Congreso

Sobre lo actuado desde el partido de izquierda, el letrado sostuvo este lunes 22 de junio en "Informamos y Opinamos", que de acuerdo con el procedimiento que rige para este tipo de acusaciones, es imposible que pueda verse en el actual Congreso, teniendo en cuenta que la Segunda Legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026 termina el miércoles 24.

Según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de la calificación del texto acusatorio, la cual debe darse en un plazo máximo de 10 días hábiles, luego de haber sido presentada, para después solicitar los descargos correspondientes y si es ratificada, ser derivada a la Comisión Permanente.

El tiempo parecer ser el principal impedimento que tendrá Juntos por el Perú, según Ghersi. Ante esta situación, será la nueva Cámara de Diputados, el poder del Estado encargado de continuar con su procedimiento, si es que la SAC declara fundada la denuncia antes de culminar funciones.

"No la da tiempo, creo yo, para sesionar. Es muy raro que tenga tiempo y en la práctica va a pasar al siguiente Legislativo. Será trasladada a la carga procesal de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados y esta será una denuncia, de muchas denuncias, sin fundamento que se presentan contra altas autoridades del Estado", señaló el letrado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi, precisó que la denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja no la verá el actual Congreso, por falta de tiempo y se la dejará a la nueva Cámara de Diputados.... pic.twitter.com/JI21j4FxAG — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

Respuesta del canciller ante la denuncia constitucional en su contra

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Carlos Pareja negó cualquier acto de "interferencia, manipulación o favorecimiento político", y aseguró que su sector actuó con respeto a la legalidad y en coordinación con los organismos electorales competentes.

"Quiero reiterar que el Ministerio de Relaciones Exteriores respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral. Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional", señaló.

En ese sentido, indicó que esperará con "serenidad y respeto institucional" el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa ante las instancias respectivas.

Finalmente, expresó su reconocimiento a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto el pasado 7 de junio, así como a quienes participaron como miembros de mesa y personeros.