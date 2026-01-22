Jerí sobre empresario chino investigado por tala ilegal: "No habrá querido hablar conmigo"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su conferencia de prensa brindada en Palacio de Gobierno en el marco del caso 'Chifagate', el presidente José Jerí Oré se refirió sobre su encuentro con un segundo empresario chino, Ji Wu Xiaodong, al interior del Market Capón, de propiedad de Zhihua Yang.

Tras brindar sus descargos ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la tarde del miércoles 21 de enero, el jefe de Estado descartó tener vínculo alguno con el ciudadano asiático, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a la organización criminal 'Los hostiles de la Amazonía'.

Acusa que no hablaba español, pese a ser traductor

El caso que ha puesto en vilo su credibilidad ante la opinión pública y la clase política tiene también a otro personaje implicado y cuestionado al mismo tiempo. Ji Wu Xiaodong no es ajeno a Palacio de Gobierno, puesto que, registra tres visitas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a pesar de que sobre él recae una orden de arresto domiciliario.

Su cercanía con Zhihua Yang es más que evidente (las visitas a Palacio las hizo con él), a tal punto, que cuando Jerí Oré estuvo en el Market Capón el pasado 6 de enero, ambos estuvieron presentes. Si bien es cierto que el mandatario sostuvo que fue un encuentro del momento y que no intercambiaron muchas palabras "porque no hablaba mucho español", la realidad indica otra porque es acreditado por la Cancillería como traductor público juramentado.

"No hablaba mucho español, y en ese momento, justamente estaba ayudando a servir las cosas. Yo no he dicho que sea mesero, ojo con ello (...) por último, él no habrá querido hablar conmigo más allá, es un tema que habrá que preguntarle a él. Yo no puedo interpretar qué hace una cosa o deja de hacer una cosa con respecto a mi", respondió ante la prensa.

Cabe señalar que, Ji Wu Xiaodong es investigado por presuntamente pertenecer a una red de tráfico ilegal de madera. De acuerdo con "Cuarto Poder", las comisiones que se le imputan son: cohecho activo genérico, corrupción agravada y tráfico de influencias.

Tercera moción de censura por reuniones con empresarios chinos

Debido a sus reuniones extraoficiales con el también empresario chino Zhihua Yang, a la fecha han sido presentadas tres mociones de censura contra José Jerí, pero en su condición de presidente del Congreso de la República para el período 2025-2026.

De acuerdo con el portal institucional de este poder del Estado, los textos acusatorios multipartidarios cumplen con todos los requisitos para proceder con su procedimiento, descartando que se aplique el artículo 113 de la Constitución, debido a que el actual presidente encargado del Perú asumió el cargo a través de la figura de sucesión constitucional.

Al mandatario lo acusan de carecer de idoneidad ética y política necesaria para continuar en el puesto. De llegar a un Pleno extraordinario, con 66 votos como mínimo sería cesado del cargo por la representación nacional.

José Jerí afronta el momento más crítico de su gestión en sus primeros 100 días, quedando a la espera de lo que pueda resolver el Congreso por sus encuentros fuera de agenda.