JNE: Altos funcionarios deberán renunciar a sus cargos hasta el lunes 13 para postular en elecciones

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones recordó que los altos funcionarios tienen para renunciar a sus cargo y poder postular en las elecciones del 2026, hasta el próximo lunes 13 de octubre.

Nuevo hito electoral se cumplirá

El vocero del JNE, Román Campos, recordó que esta fecha rige para el presidente de la República, ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes que tengan similares aspiraciones, todos estos funcionarios tienen que renunciar con 6 meses de anticipación a las elecciones.

Renunciar es dejar el cargo en todos los efectos, sin goce de haber y para todo tipo de actividad, pues de seguir con estas, vulneraría el principio de neutralidad.

"Son actos de vulnerarían el principio de neutralidad por quienes permiten que sucedan estas situaciones. (...) El deber de neutralidad, exige que las autoridades públicas no realicen actos que favorezcan o perjudiquen a una determinada organización política o candidato", indicó.

Esta medida está respaldada por la Resolución N° 0110-2025-JNE, que establece las precisiones respecto a las citadas renuncias, así como sobre las licencias sin goce de haber de otros funcionarios y trabajadores del Estado que pretenden ser candidatos en el proceso electoral.

En el caso de la presidenta de la República, la renuncia se efectúa ante el Congreso, mientras que otros funcionarios de alto nivel en las entidades correspondientes.

En lo que respecta a gobernadores, la renuncia debe presentarse ante el consejo regional y el cargo al JNE, mediante Mesa de parte Virtual (MPV), hasta el 20 de octubre de 2025, asumiendo de forma inmediata el vicegobernador. De renunciar ambos, el consejo regional deberá elegir a quienes ejerzan las funciones.

En el caso de los alcaldes, deberán renunciar ante el consejo respectivo y el cargo a la Mesa de partes Virtual del organismo electoral, también hasta el 20 de octubre. El burgomaestre deberá solicitar la credencial al JNE, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la entrega de la renuncia.

14 de octubre nuevo hito

El 14 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) debe remitir al JNE el padrón electoral preliminar de las Elecciones Municipales Complementarias 2024, conforme al cronograma electoral establecido para estos comicios. El Pleno del JNE deberá aprobar a más tardar, el 29 de octubre el padrón electoral definitivo que se empleará en las Elecciones Municipales.

Es en este contexto que, el 13 de octubre se vence la fecha para que los altos funcionarios puedan renunciar a sus cargos si tienen aspiraciones electorales.