Jorge Montoya minimiza paro de transportistas y asegura que dirigentes que marcharon son informales

El congresista de Honor y Democracia , Jorge Montoya, aseguró que los dirigentes presentes en el paro nacional de transportista son "informales" y que, por lo tanto, no representarían a la masa real de de dicho sector.

En una reciente entrevista para 'Canal N', el parlamentario manifestó que aquellos que paralizaron sus actividades y decidieron salir a las calles a protestar no pertenecerían a las compañías formales de transporte.

"Los dirigentes que han salido manejando el paro son informales, no son las compañías formales de transporte, las cuales no han entrado en el paro, o sea no tienen representatividad real sobre la masa de transportistas que tenemos en el país", declaró al medio.