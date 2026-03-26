Keiko Fujimori propone convertir Petroperú en una asociación público-privada para eliminar "planillas doradas"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/03/2026
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio a conocer en diálogo con Exitosa que en un posible Gobierno suyo convertiría a Petroperú en una asociación público-privado.
Reestructurará Petroperú
El futuro de la empresa estatal Petroperú, es un hecho de interés tanto para trabajadores como para la ciudadanía, que critica los constantes ingresos de dinero a una empresa que tiene problemas económicos desde hace muchos años atrás. En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular explicó cuál es su plan para con esta compañía.
"Nosotros lo que hemos propuesto es que Petroperú se vuelva en una asociación público-privada. Lo que pensamos es que las partes que son más riesgosas como actividades para el Estado, como por ejemplo la exploración, no debe ser una actividad del sector público. Para eso convocaremos al sector privado. Y lo más importante es que la presencia del sector privado le dará transparencia. Se tienen que hacer algunas reformas y lo que se tiene que buscar es eliminar todas esas planillas doradas", informó.
Asimismo, indicó que la propuesta se dará con una reestructuración con la participación del sector privado para "darle mucho más dinamismo, transparencia", con el fin de que las partes "más riesgosas o costosas" no participen.
Fujimori tras ataques en debate
Tras finalizar la tercera fecha del debate presidencial, de la que Keiko Fujimori salió como la candidata más atacada, la postulante al sillón presidencial expresó estar contenta con el encuentro.
"Contenta. [¿No siente que la agarraron de punto?] Bueno, es absolutamente natural, hay candidatos que [lo hacen] para tratar de sobresalir, para intentarse colgar de mis faldas van a atacarme, pero aquí lo importante es el respeto a la ciudadanía y poder explayar y poder presentar nuestras propuestas, siempre va a ser una oportunidad. Y yo lo que les digo es que para mi todos los ataques siempre me van a fortalecer, lo tomo de manera constructiva", indicó.
Manifestó haber aprendido de cada elección y consideró que entiende que el Perú no quiere más confrontación, quiere más madurez política. Asimismo, afirmó que congresistas que usaron lenguaje agresivo ya no están en el partido, pero negó haber sido una bancada obstruccionista.
"Trataron de endilgarnos la mal llamada obstrucción, se puede decir que obstrucción podría ser no darles el voto de confianza, nosotros dimos el voto de confianza; podrían decir que obstrucción es no dar facultades, todas las facultades que dimos se dieron. A lo largo de los años de los 21 pedido de vacancia, nosotros hemos promovido dos", aseveró.
Es tras el debate presidencial 2026, que Keiko Fujimori aseguró que en su Gobierno volverían a Petroperú en una asociación público-privada y la reestructurarían con apoyo del sector privado.