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José Balcázar busca visitar al papa León XIV en el Vaticano: "Estamos pensando en insistir"

El presidente José Balcázar reveló que busca visitar al papa León XIV por lo que indicó que su gestión podría "insistir" en ello. No obstante, manifestó que por el momento no es su preocupación.

José Balcázar busca visitar al papa León XIV en el Vaticano
José Balcázar busca visitar al papa León XIV en el Vaticano (Foto: Composición Exitosa)

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/03/2026

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En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que, tras postergarse la visita oficial al Vaticano, su gestión podría "insistir" en el encuentro con el papa León XIV. "Por el momento no es mi preocupación", manifestó.

Presidente Balcázar busca visitar al papa León XIV en el Vaticano

En entrevista exclusiva con el programa 'Hablemos Claro', el gobernador  José María Balcázar dio a conocer que su Gobierno evaluaría "insistir" en sostener una reunión con el papa León XIV. Además, brindó mayor alcance sobre las coordinaciones que su gobierno viene ejecutando para realizar dicho evento.

El jefe de Estado manifestó que el papa León XIV "es bienvenido al Perú" y que ha solicitado visitar nuestro país en noviembre. Explicó que el expresidente José Jerí ya había coordinado durante su mandato con el Vaticano para acudir hasta el sumo pontífice, pero que debido al cambio de Gobierno, ya no se pudo concretar.

Por tal razón, explicó que su Gobierno está evaluando "si insistir en una previa visita al papa o no". Subrayó que por el momento ello "no está en mi preocupación", sin embargo, aclaró que lo sí está previsto es "darle toda la seguridad con la Policía Nacional" y que eso ya se está trabajando".

"Todas las circunstancias cuando el papa llegue en noviembre no debe tener ningún tipo de dificultades para que su venida al Perú sea todo un éxito. Eso es lo que estamos trabajando", manifestó Balcázar Zelada.

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