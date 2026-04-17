José María Balcázar criticó a los organismos electorales por caos en comicios: "Es imperdonable"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, visitó los estudios de Exitosa este viernes 17 de abril para hablar sobre la coyuntura que atraviesa el país. Como era de esperarse, el mandatario se refirió al caos que se vivió el pasado 12 de abril en las elecciones generales por la falta de material electoral en diversos centros de votación.

José Balcázar protesta por el caos electoral del 12 de abril

Al respecto, el jefe de Estado criticó duramente a los organismos electorales como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones asegurando que lo sucedido es imperdonable ya que contaban con todos los recursos económicos necesarios para garantizar el correcto proceso.

"Vamos a mantenerse colaborando y le hemos dado todo y oportunamente todos los recursos al Jurado Nacional de Elecciones de tal manera que no se puedan quejar de estas fallas, irregularidades y torpezas mayúsculas que se han producido, es imperdonable por lo que la JNJ tendrá que hacer su tarea y la Fiscalía para determinar si fue un error", indicó.

Eso sí, el mandatario llamó a la calma a los candidatos que aún pugnan por la segunda vuelta y que han deslizado la existencia de un fraude en los comicios generales para que el tema pueda quedar zanjado y evitar que la población se sume a esta narrativa.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar se pronunció sobre el caos registrado durante las elecciones del 12 de abril y calificó la situación como "imperdonable". Asimismo, señaló que la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía deberán cumplir con... pic.twitter.com/hffP9zpY5y — Exitosa Noticias (@exitosape) April 17, 2026

"Considero de que no debemos de atizar más este tema que ha conmocionado al país y al extranjero. Hay veedores internacionales y ellos han constado que estas irregularidades son tan gruesas que llama a sospecha, pero esa irregularidad no tiene bisos de un fraude", añadió.

El Ejecutivo no tomará parte en el tema

Por último, el presidente de la República dejó en claro que el Ejecutivo no tomará parte del proceso electoral tal como lo indica la ley de neutralidad, pero pidió a la población esperar con tranquilidad los resultados definitivos de la primera vuelta.

"Uno de los candidatos ha señalado que hubo fraude, que quiere nuevas elecciones, incluso ha declarado públicamente frente al Jurado Nacional de Elecciones, pero yo creo que deben mantener la calma y espero que lo entienda el pueblo así porque el Ejecutivo no tiene porque tomar parte en este tema y vamos a mantenernos siempre colaborando", finalizó.

En resumen, José Balcázar, presidente de la República, criticó duramente a la ONPE y al JNE por el caos electoral del 12 de abril durante los comicios generales.