José Jerí responde ante el Congreso por reunión con empresario chino: "Yo no le he mentido al país"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, durante su presentación ante la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder sobre el caso 'Chifagate', detalló que la reunión sostenida con el empresario chino fue circunstancial y aseguró que no le ha mentido al país.

Presentación en comisión

El mandatario llegó al Congreso a las 2:02 p. m., fue recibido por el oficial mayor del Parlamento y su ingreso a la comisión de Fiscalización se vio retrasado al menos 20 minutos por razones desconocidas. Tras entrar a la sala Miguel Grau, comenzó a brindar las explicaciones del caso. Inició detallando que aquel 26 de diciembre del 2025 llegó acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta luego de haber realizado actividades.

"Dicha interacción ocurrió en un contexto privado y no oficial, como lo acabo de manifestar, fuera de los ambientes del despacho presidencial. Quiero ser claro, esta reunión, esta cena, no fue planificada ni organizada, fue un encuentro circunstancial con el dueño del lugar, del chifa al que fui a cenar", indicó.

Reiteró que tras la difusión de las dos reuniones que sostuvo con el empresario se ha pretendido distorsionar una actividad común con hechos irregulares, en ese sentido fue tajante al asegurar que no está mintiendo y lo dijo a los parlamentarios presentes, por intermedio del presidente de la comisión, Elvis Vergara, y mirando a las cámaras.

"Yo no he mentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena y lo que si es claro y evidente, que hay una intencionalidad, que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están tras de ello, en querer perjudicar, mas allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar el proceso electoral", aseguró.

Cuestionó las críticas a su visita al chifa

El jefe de Estado afirmó que durante la reunión de diciembre se encontraba el personal que servía los alimentos en el chifa agregó que el ingreso se dio en un horario prudente.

"Si uno quisiese hace un acto irregular que ya he negado categóricamente no va a ir con su ministro del Interior, no va a ir con su escolta y además, no los va a invitar a cenar con ellos. A veces se pretender distorsionar la realidad con fines particulares, fines que aún no conocemos, pero lo que me queda claro es que hay una intencionalidad tras de ello", mencionó.

En ese sentido reiteró que no hubo ningún acto ilícito y de esa manera aseguró no mentirle al país pues afirma que fue una reunión espontánea.