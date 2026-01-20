José Jerí NIEGA llamada telefónica con alto funcionario de Indecopi: "Descartado, tajantemente"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, negó haber llamado a un alto funcionario de Indecopi para beneficiar al local 'Market Capon' cuyo dueño es el empresario chino Zhihua Yang.

Durante una reciente entrevista declaró que no mantiene comunicación con alguna autoridad de esa entidad "en ningún nivel" y que su visita no influyó en la publicación de la resolución que permitió que el local continúe operando.

Jerí niega comunicación con funcionario

Tras la investigación periodística que precisa que Indecopi habría beneficiado al empresario chino Zhihua Yang tras una llamada telefónica de José Jerí, el mandatario negó su intervención.

En entrevista para Canal N, José Jerí descartó que se haya comunicado con algún funcionario de Indecopi luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) clausurará el local de su 'amigo' Zhihua Yang por disposición municipal.

"Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel porque eso se ve, evidentemente, por intermedio del premier", indicó.

De acuerdo a las recientes revelaciones periodísticas, Jerí acudió el pasado 6 de enero al local Market Capón el mismo día que este fue clausurado.

Tal como quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del local, se observa a Jerí manteniendo una comunicación telefónica mientras Zhihua Yang observa.

El 9 de enero, tres días más tarde de su visita al local ubicado en el Centro Histórico de Lima, Indecopi emitió una resolución donde se precisa que la clausura es considerada como una "barrera burocrática ilegal", dando paso a la reapertura del comercio.

#LoÚltimo



El presidente José Jerí descartó que haya llamado a un funcionario de Indecopi durante reunión con empresario chino del 6 enero: "Descartado tajantemente"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/0YFj3VFbhK — Canal N (@canalN_) January 21, 2026

Jerí asegura que desconocía que local estaba clausurado

El presidente Jerí indicó que el 6 de enero acudió al local del empresario chino Zhihua Yang, sin embargo, desconocía que este había sido clausurado ese mismo día.

"Es normal ir a un chifa, es normal ir a una tienda. Yo no sabía que en ese momento la tienda estaba clausurada. Yo solamente fui llegué, entré, vi las cosas que quería y así simplemente acabó la jornada", precisó.

En efecto, en las imágenes se observa que Jerí acudió cuando no habían otros clientes en la tienda, mas precisó que su estadía fue solo para comprar unos cuadros y caramelos. "Yo he dicho claramente que he ido a una tienda y dentro de esa tienda he hecho algunas compras", indicó.

El presidente José Jerí descartó comunicación con un alto funcionario de Indecopi para beneficiar al empresario chino Zhihua Yang con la reapertura de su local ubicado en el Centro de Lima.