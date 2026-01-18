José Jerí anunció que Consejo de Ministros aprobará esta semana un plan "para todas las fronteras"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde la frontera con Brasil, el presidente de la República José Jerí anunció este domingo 18 de enero que el Consejo de Ministros aprobará esta semana un plan de desarrollo para todas las fronteras del Perú.

Anunció plan de desarrollo en todas las fronteras

El mandatario arribó esta mañana a la provincia fronteriza de Purús, Ucayali, para supervisar la entrega de ayuda humanitaria a los afectados por las intensas lluvias recientes. Estuvo acompañado de los ministros del Ambiente, Miguel Espichán; de Defensa, César Díaz; y de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica.

Durante su discurso, Jerí señaló que su gobierno tiene la "voluntad y disposición de un gobierno electo popularmente", para poder cumplir con los objetivos y acciones que se han planteado "en beneficio de cada una de las regiones" del país.

Por ello, sostuvo que, además de los viajes al interior del territorio nacional, es necesario tener "un plan de desarrollo para los distritos y provincias que estén en las fronteras".

"Aprovechando que estamos en una provincia fronteriza, durante esta semana, antes del próximo domingo, el Consejo de Ministros va a aprobar un plan para todas las fronteras de nuestro país", anunció.

Según precisó, este plan permitirá a los ministerios realizar intervenciones inmediatas en coordinación efectiva con los gobiernos locales y los regionales.

Admemás, anunció que el Ejecutivo también desarrollará un plan de acción que busque cerrar brechas, mencionando como ejemplos a las carreteras y el mantenimiento de aeropuertos.

"Todas estas intervenciones tienen por objetivo hacer una presencia real del Estado en nuestras fronteras, y específicamente acá en Purús. Ese es el compromiso que está asumiendo hoy el Gobierno para sus compatriotas", precisó.

Jerí pide disculpas públicas por reunión con empresario chino

A través de un video difundido este domingo 18 de enero, alrededor de las 2 de la mañana, el mandatario habló desde Palacio de Gobierno y ofreció detalles acerca del cuestionado encuentro del pasado 26 de diciembre del 2025.

Indicó que su salida a cenar "no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza", que el empresario no le pidió ningún "apoyo o que interceda por él" y que, de haber sido el caso, hubiera "cortado todo vínculo".

Sin embargo, lejos de detallar la razón que lo motivó a esconderse, Jerí atribuyó los severos cuestionamientos en su contra en los últimos días a la "sensibilidad" generalizada en la población debido a actos de expresidentes.

En ese sentido, el presidente interino aseguró que "hay que saber reconocer los errores" y ofreció disculpas públicas por haber ingresado encapuchado al local, generando "la creación de historias irreales" sobre su comportamiento.