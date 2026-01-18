José Jerí es cuestionado por contradicciones sobre reunión extraoficial: "Pedir disculpas no es suficiente"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el mensaje de José Jerí difundido esta madrugada, donde ofreció disculpas públicas por reunirse "encapuchado" con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa, el presidente interino continúa siendo cuestionado por cambiar su versión de los hechos.

"Jerí ha cambiado de versión"

En diálogo con Exitosa, el experto en gestión pública, Rodolfo Reyna, señaló que las contradicciones del mandatario generan "sospechas" y pidió que se informe sobre los asuntos tratados en dicha reunión.

"Creo que pedir disculpas no es suficiente, es necesario que se de un informe detallado de las circunstancias en que se dio esta reunión y, sobretodo, se establezcan los temas que se trataron", señaló.

Reyna sostuvo que Jerí Oré ha ido cambiando sus versiones en los últimos días desde que se difundió el encuentro, lo cual alimenta la suspicacia del contexto del mismo, además de restar "transparencia y credibilidad a la narrativa presidencial".

El experto resaltó que, en este mensaje oficial difundido mediante un video desde Palacio, el jefe de Estado añadió a un segundo actor en la escena: el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

"Primero, dijo que era una reunión para tratar el día de la amistad peruano-china. Luego, que era una reunión estrictamente privada, y ahora nos sale con la nueva versión en la que participó en esta reunión con el ministro del Interior", dijo.

🔴🔵#EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️ | En entrevista con Exitosa, el experto en gestión pública, Rodolfo Reyna, aseguró que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, debe aclarar las razones de su presencia en el chifa donde el presidente José Jerí se reunió con un empresario chino.... pic.twitter.com/UF9wPfZR9G — Exitosa Noticias (@exitosape) January 18, 2026

En ese sentido, Rodolfo Reyna aseguró que dicho contexto amerita que la reunión extraoficial del presidente interino sea investigada, lo cual ya se viene realizando desde la Comisión de Fiscalización del Congreso, que ha solicitado un informe escrito.

"El Ministerio Público debería hacer lo propio, para ver si, como consecuencia de esta reunión, hayan podido favorecer actos gubernamentales que hayan podido favorecer a este empresario chino", agregó.

Asimismo, señaló que la estrategia comunicacional del Gobierno, específicamente para la Presidencia, ha sido entregar la información en torno a esta situación "a cuentagotas".

"El ministro del Interior debe explicar su presencia"

En otro momento de la entrevista, Rodolfo Reyna aseguró que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, debe aclarar las razones de su presencia en el chifa, revelada por el mismo José Jerí.

"Es importantísimo que el ministro del Interior, cuya trayectoria policial es intachable, tenga que explicar las razones de su presencia, cuál fue el tema de la agenda, en qué medida se justificaba su presencia ahí, las circunstancias en las que se dieron", finalizó.

