Mensaje sobre la criminalidad

José Jerí: "El problema y el enemigo número uno es la delincuencia y es el que tenemos que enfrentar"

El presidente José Jerí aseguró que el enemigo número uno de su Gobierno es la criminalidad y aseguró que lo enfrentarán. Además, comparó la situación con la Guerra del Pacífico.

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/01/2026

El presidente José Jerí aseguró que aunque el país tiene muchos problemas, en la actualidad, el principal enemigo es la criminalidad y aseguró que su Gobierno lo enfrentará. 

Comparó la situación con la Guerra del Pacífico

Durante la participación del mandatario en la ceremonia por el 145° aniversario de la Batalla de Miraflores, emitió unas palabras en las que comparó la actual situación nacional con los tiempos de la Guerra del Pacífico, en el que resaltó el valor de aquellos que defienden el país ante enemigos numéricamente superiores. 

"Esta mañana no solamente recordamos la batalla de Miraflores, sino que debemos reconocer que nuestro país enfrenta una nueva lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y otros males que aun nos persiguen y acosan día a día. Frente a este a este enemigo numero uno del Estado, somos absolutamente firmes y contundentes en las decisiones que estamos tomando y seguiremos tomando por nuestro por nuestro país", dijo.

Es en esa línea que explicó que el objetivo es devolverle la tranquilidad y la paz a nuestro país, en cada uno de sus distritos, provincias y regiones. 

"Hoy el enemigo no viene con ejércitos como tal, no viene con tanques, con pertrechos militares de última tecnología, pero si vienen organizados para generar caos y es ahí cuando el Estado tiene que enfrentarlos cara a cara", señaló. 

Recordó que en ese entonces participaron buenos soldados, autoridades, civiles, estudiantes y actualmente se tiene a la PNP, a los militares, al serenazgo, a las autoridades locales y a los ciudadanos quienes tienen el objetivo de devolver la seguridad ciudadana. 

"El enemigo número uno hoy de nuestro país es la delincuencia. Tenemos otras cosas que enfrentar, la anemia, las brechas, pero el problema y el enemigo número uno es la delincuencia y ese es el primer enemigo que hay que derrotar", manifestó. 

Jerí aprueba y publica normas

El presidente José Jerí se comprometió a firmar y publicar ciertas normas a favor de los transportistas. La decisión la anunció luego de sostener un diálogo con los líderes gremiales y trabajadores de dicho sector, que viene siendo duramente afectado por la criminalidad. 

"El días sábado, todas las normas que están pendiente de reglamentar en materia de exigencia de parte del sector transporte van a estar aprobadas y posteriormente, al día siguiente a lo máximo, publicadas para que entren en vigencia al día siguiente. Las que vamos a firmar el día de hoy, es el tema de los dos conductores en moto que es la prohibición justamente y el de la profesionalización de los conductores", informó. 

Es tras el desarrollo de un paro de transportes y el descontento de la población ante la criminalidad que el mandatario aseguró que el enemigo número uno de su Gobierno es la delincuencia y afirmó que la combatirán. 

