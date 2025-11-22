Congreso: SAC rechaza apartar a parlamentarios que votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó los pedidos que hizo el expresidente Pedro Castillo que buscaban apartar de los casos en su contra a los congresistas que votaron a favor de su vacancia en diciembre del 2022 tras su golpe de Estado.

SAC rechaza pedido de Castillo

Al empezar la sesión, que se realizó el último viernes 21 de noviembre, Lady Camones de Alianza para el Progreso, dio cuenta de los dos escritos que presentó el exmandatario donde solicita la recusación e inhibición de los miembros de la subcomisión que, según el documento, "simularon su voto a favor de la vacancia presidencial del 7 de diciembre del 2022".

La recusación, fue presentada en dos documentos los días 10 y 12 de noviembre, e incluyen a Lady Camones y a otros legisladores del grupo de trabajo para que no participen en el proceso que se sigue contra Castillo y busca inhabilitarlo por 10 años de la función pública por el golpe de Estado.

La presidenta del SAC, tras dar cuenta de los documentos, informó que fueron respondidos en su oportunidad, en el que se informó a Castillo que no son procedentes porque la figura de recusación e inhibición no están regulados en el Reglamento del Congreso.

Denuncias contra Dina Boluarte

En la misma sesión, se dio cuenta de las dos denuncias constitucionales que presentó Pedro Castillo contra Dina Boluarte y los congresistas que votaron a favor de la vacancia, así como contra los jueces de la sala penal especial que lo están procesando por los delitos cometidos en su golpe de Estado, además de los fiscales a cargo de su proceso.

Las acusaciones son por el presunto delito de homicidio y lesiones por las muertes durante las protestas, así como usurpación de funciones, prevaricato y obstrucción a la justicia.

Lady Camones detalló que la subcomisión tiene un plazo de 10 días hábiles para elaborar los informes correspondientes sobre la admisión de estas denuncias.

Es así como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el pedido de Pedro Castillo de separar a los congresistas que votaron a favor de su vacancia de los casos en su contra.