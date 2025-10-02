Juan Cavero fue designado como ministro de Justicia por intereses particulares, señala exdefensor del Pueblo

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que no tiene un buen pronóstico del nuevo ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, señalando que su designación se habría producido para favorecer intereses particulares. Además, remarcó que estaría repitiéndose un patrón muy similar al nombramiento de Juan José Santiváñez en dicha cartera.

Quieren hacer una repartija

Según el abogado que fue titular de la Defensoría entre 2016 y 2022, la elección de Cavero Solano corresponde a unos intereses propios, con la intención de hacer una repartija. Criticó que esta cartera se haya dedicado mucho tiempo a denunciar el trabajo periodístico.

"Mi pronóstico es pesimista porque este es un patrón. No solo en el Ministerio de Justicia, prácticamente en toda la administración pública no se designan funcionarios para los fines que establece la Constitución, sino para intereses particulares, o porque quieren hacer una repartija y sobrevivir hasta el último día en el Gobierno", sostuvo.

El exdefensor cree que Dina Boluarte elige a personas de su entorno o afines a ella para que le brinden protección frente a los cuestionamientos en su contra. Un ejemplo es con Juan José Santiváñez, que postularía al Senado en 2026 y su voto podría salvar a la actual jefa de Estado en futuras investigaciones.

"Es un canje con determinados grupos políticos para poder seguir estando en el Ejecutivo. También están colocando en determinados puestos a gente que estiman, que luego llegarán al parlamento y la van a proteger. La realidad tiene la mala costumbre que cuando es ignorada, fabrica su propia venganza", detalló.

Santiváñez y su 'guerra' contra la prensa

Tras la salida de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó a Exitosa que dicha cartera se encargó, durante la gestión del exministro, a denunciar constantemente a periodistas.

"Resulta que el exministro de Justicia se pasaba días atacando periodistas, denunciando periodistas, promoviendo denuncias. Olvida que dentro del Ministerio de Justicia está el mecanismo de defensa de derechos, dentro de los cuales están los periodistas. Ese ministerio y el titular que es aquel que debería proteger la libertad de prensa, fatigaba sus días denunciando periodistas", indicó.

De esta manera, el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, mostró su poco optimismo con respecto a la designación de Juan Manuel Cavero como ministro de Justicia. El abogado de 67 años considera que fue elegido por intereses particulares y no porque sea el adecuado para el cargo.