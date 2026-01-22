Juan José Santiváñez defiende su gestión en el Mininter: "Fácil es criticar cuando se está afuera"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Juan José Santiváñez, exministro del Interior, dialogó extensamente con Exitosa este jueves 22 de enero a propósito de su postulación al Senado. El ahora candidato de APP habló sobre varios temas donde fue consultado por su gestión durante el gobierno de Dina Boluarte.

Santiváñez defiende su gestión al frente del Mininter

Como se recuerda, el extitular del Mininter fue señalado como el principal responsable del crecimiento de la criminalidad en el Perú. Sin embargo, durante la entrevista el integrante de Alianza Para el Progreso defendió con uñas y dientes lo que hizo cuando estuvo al frente de dicha cartera.

Para comenzar, Juan José Santiváñez aseguró que recibió una Policía Nacional en condiciones deplorables ya que no contaban con las condiciones mínimas para realizar sus labores. Por ello, gestionó la compra de diversos aditamentos como chalecos, armas, entre otros.

"Fácil es criticar o hablar cuando se está afuera. El lobo siempre va ser el enemigo cuando el cuento lo cuenta la caperucita y aquí el tema es que muchos medios de comunicación no informaban como nosotros habíamos recibido a la policía, yo la recibí destrozada, con el 85 % de su parque automotor no funcionaba, sin fusiles, sin pistolas, sin chaleco antibalas, sin porta tropas, sin nada y con comisarías destrozadas", indicó.

Seguidamente, indicó haber gestionado la compra de todos estos pertrechos los cuales ahora han sido entregados a las fuerzas del orden por lo que resaltó lo hecho por la PNP a pesar de todo.

"Cuando salí de mi gestión por la censura política ya habíamos reducido al 43 % lo del parque automotor, las armas ya se habían comprado y son las que acaban de entregar, los chalecos y portatropas se habían comprado y se acaban de entregar. Estábamos siendo víctimas de una criminalidad transnacional y la PNP, a pesar de que no contaba con la logística, lo que hizo fue enfrentar la criminalidad para que esta no avance más", añadió.

Hubo un retroceso

Por si eso fuera poco, el abogado dejó en claro que la gestión actual ha retrocedido en cuanto a la lucha contra la criminalidad lo cual lo indican claramente las estadísticas.

"En los primeros días de enero, solo en Lima hubieron 10 asesinatos, 4 de choferes, 7 personas en La Victoria y si eso hubiera pasado en la gestión de Santiváñez me hubieran crucificado", finalizó.

