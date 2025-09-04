Carlos Malaver: Pleno del Congreso interpelará al ministro del interior el próximo 11 de septiembre

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro del interior, Carlos Malaver Odías, para el próximo jueves 11 de septiembre, desde las 10:00 a. m. Con 71 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, la representación nacional fue en línea de lo propuesto por José Jerí, titular del Legislativo.

Cabe señalar que, el pliego interpelatorio a responder por parte del ministro consta de 22 de preguntas , relacionadas a su trabajo contra la inseguridad ciudadana que viene azotando al país.

#PlenoDelCongreso admitió la Moción 18723, que propone interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver.



#PlenoDelCongreso admitió la Moción 18723, que propone interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver.

Moción multipartidaria a responder

De acuerdo con el portal institucional del Parlamento, la Moción de Orden del Día N.° 18723 es respaldada por los congresistas de las bancadas de Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y legisladores no agrupados.

En ese sentido, el texto le platea responder los resultados de los estados de emergencia declarados durante su gestión, las últimas denuncias sobre la falta de equipamiento de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP); así como, saber su postura sobre la reciente ley de amnistía en favor de los miembros de las FF. AA., PNP y Comités de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre 1980 y el 2000.

Además, de conocer las acciones de su cartera contra los delitos de extorsión y sicariato, la delincuencia extranjera, y el estado de las denuncias por presunta corrupción hacia altos mandos de la institución policial, entre otras interrogantes.

Pliego interpelatorio

Procedimiento de la interpelación

Según el Reglamento del Congreso, la moción de interpelación se presenta con no menos del 15 % del número legal de congresistas, la cual debe contener el respectivo pliego interrogatorio, este se da cuenta en el Pleno y se evalúa su admisibilidad en la siguiente sesión plenaria.

Cabe señalar que, en su sesión del miércoles 3 de septiembre, la representación nacional dio cuenta de la moción, siendo aprobada con 44 votos a favor, 15 en contra y 25 abstenciones.

La fecha elegida para su presentación (11 de septiembre) se ajusta al artículo 83 del citado reglamento, puesto que, la concurrencia del ministro no puede ser antes del tercer día ni luego del décimo de admitida la moción. Es importante mencionar que, de no convencer las respuestas, el Congreso puede optar por la censura del ministro del Interior, la misma que sería validada con 66 votos .

De esta manera, el Parlamento fija el día y hora para que Carlos Malaver responda el pliego interpelatorio en su contra sobre sus acciones contra la delincuencia y otros delitos.