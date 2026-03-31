Keiko Fujimori a Rafael López Aliaga: "La mayoría quiere que usted y yo vayamos a segunda vuelta"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del quinto día del debate presidencial 2026, se vivió un momento inesperado cuando la candidata Marisol Pérez Tello, en una réplica, volvió a cuestionar a Fujimori y le recordó que enfrenta tres investigaciones.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular, lejos de responder al tema central, optó por proponer una tregua al candidato Rafael López Aliaga.

Keiko Fujimori plantea tregua a Rafael López Aliaga

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, optó por proponer una tregua al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Fujimori aseguró que cesará los ataques contra López Aliaga para no favorecer a sectores opuestos.

Fundamentando su decisión en la convicción de que, al liderar ambos la intención de voto, protagonizarán la contienda en una eventual segunda vuelta electoral.

"También quiero enviarle un mensaje a Rafael (López Aliaga). Yo voy a ser muy directa. He visto como en las últimas semanas me ha atacado, pero yo no he venido a pelear con usted porque los enemigos están allá. Yo no le voy a hacer el juego a la izquierda. La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. Así que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días", afirmó Fujimori.

Rafael López Aliaga no coincidió con Fujimori

El exalcalde de Lima solo asintió en parte de la intervención cuando se refirió a los adversarios, aunque posteriormente retomó la palabra y responsabilizó a Fujimori por la situación política actual.

"Quiero referirme a los centros de educación para niños con habilidades especiales; me he recorrido los 24 departamentos; los niños necesitan una ayuda, un bono mensual para sus cuidadores", dijo en el bloque sobre empleo, desarrollo, emprendimiento, educación, innovación y tecnología.

López Aliaga no coincidió con la propuesta de la lideresa de Fuerza Popular y, al contrario, le recordó que cuando tuvo mayoría parlamentaria no realizó reformas en materia de educación.

"Si le hago recordar, con todo respeto, que usted tuvo mayoría absoluta en el Congreso para hacer todas las reformas que el Perú necesitaba, y no tener la porquería de gobierno que tenemos ahora", acotó.

La hija del fallecido Alberto Fujimori, se mantuvo firme en no responder con ataques. "He visto todos sus insultos, Rafael, no voy a pisar el palito", se limitó a decir.

Este debate presidencial es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que busca que la ciudadanía pueda conocer las principales propuestas de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones que se ejecutarán este 12 de abril.