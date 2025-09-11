Ley de Amnistía: "Los jueces están acostumbrándose a no hacer caso a las leyes que saca el Congreso", cuestiona Cueto

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció respecto al rechazo por parte de algunas instituciones del Estado con respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía. Según precisó, los jueces se habrían "acostumbrado a no hacer caso" y aplicar las leyes que son aprobadas por el Congreso de la República.

Critica al sistema judicial

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario cuestionó al sistema judicial peruano debido a que no estarían aplicando leyes como la de lesa humanidad o la Ley de Amnistía en diversos casos. Según indicó, los jueces podrían presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, pero no pueden inaplicar dichos dictámenes.

"No podemos estar llegando a estos extremos, donde estos jueces ya están acostumbrándose a no hacer caso a las leyes que saca el Congreso (...) Este es un tema tan controversial y a mí me da mucha pena porque no es la única ley que no quieren aplicar, el Congreso saca leyes que no las aplican los jueces", dijo a Canal N.

De tal modo, Cueto criticó rotundamente a los jueces que no aplican las leyes que son aprobadas por el Parlamento; ello en referencia al juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien declaró inaplicable la Ley 32419, más conocida como la Ley de Amnistía a Fuerzas Armadas y Policías, en un caso de desaparición forzada en Ayacucho.

"No va contra la Constitución"

En tal sentido, el parlamentario expresó su preocupación y tristeza ante dicho tema el cual calificó como "controversial". Es así que acusó a algunos jueces de no hacer caso ni a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Asimismo, indicó que la Fiscalía de la Nación ha ignorado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a este tema. "Estamos en el mundo de 'yo no te hago caso si a mí no me conviene'", enfatizó.

"La Ley de Amnistía, que es una prerrogativa única del Congreso, ni siquiera de la Presidencia, se tiene que cumplir, si no quieren los jueces porque dicen que va en contra de la Constitución. La Constitución es muy amplia y no dice en ningún lado que tienen que decirle a tal o cual ley", precisó Cueto.

