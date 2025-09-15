Lucas Ghersi: "Las democracias consolidadas no pueden tener tantos partidos políticos"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado del Jurado Nacional de Elecciones, Lucas Ghersi, reflexionó sobre el actual estado del Perú como democracia, ello tras conocerse el tamaño la simulación de cédula que se podría usar en las próximas Elecciones Generales 2026.

Muchas organizaciones participarán de comicios

Luego del hito de la conformación de alianzas electorales, quedaron en carrera para las Elecciones Generales 2026, un total de 36 agrupaciones políticas y tres alianzas, lo que conforma un total de 39 organizaciones que podrán participar en los comicios del siguiente años. En entrevista en Canal N, Ghersi consideró que una democracia no debería tener tantos partidos políticos como los que se observan.

"Yo creo que este planillón tiene que invitarnos a reflexionar sobre el Perú como democracia. Las democracias consolidadas no pueden tener tantos partidos políticos. En las democracias consolidadas hay tres partidos, cuatro partidos, tenemos que generar, esto no para esta elección pero para el futuro, incentivos para que todos los que piensan parecido se junten", señaló.

Asimismo, señaló que la elecciones de los representantes en el Congreso de la República se debería dar de manera diferente, pues la elección de parlamentarios por región no tiene un buen efecto al ser las regiones grandes. Además, señaló las características únicas de esta cédula a usarse en 2026.

"Esta cédula tiene una característica, vamos a escoger presidente y vicepresidente, vamos a escoger diputados, parlamento andino y dos tipos de senadores, porque hay senadores por tu región y senadores por todo el Perú, entonces va a ser complejo", indicó.

¿Cuáles son las agrupaciones a participar?

El 1 de septiembre venció el plazo para la inscripción de las alianzas electorales, con el cierre de este hito quedaron inscritos tres, según informó el JNE: Unidad Nacional, conformada por el Partido Popular Cristiano, el partido Unidad y Paz y el partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!; Fuerza y Libertad, integrado por el partido Fuerza Moderna y el partido Batalla Perú; y Venceremos, conformado por Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir.

A estas organizaciones se le suman 36 partidos políticos que podrán participar en las elecciones 2026:

Acción Popular Ahora Nación Avanza País - Partido de Integración Social Fe en el Perú Frente Popular Agrícola FIA del Perú Fuerza Popular Fuerza y Libertad Juntos por el Perú Libertad Popular Partido Aprista Peruano Partido Ciudadanos por el Perú Partido Cívico Obras Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Partido Demócrata Federal Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido País para Todos Partido Patriótico del Perú Partido Político Cooperación Popular Partido Político Integridad Democrática Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político Perú Acción Partido Político Perú Primero Partido Político PRIN Partido SíCreo Perú Moderno Podemos Perú Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Renovación Popular Salvemos al Perú Un Cambio Diferente

