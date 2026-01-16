Delia Espinoza: Presidenta de la JNJ plantea su destitución como fiscal suprema

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Las supuestas faltas graves que cometió Delia Espinoza podrían dejarla sin su cargo de fiscal suprema. Así lo planteó la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, quien ante el pleno ha propuesto esta acción en contra de la magistrada que se encuentra suspendida.

Por no ceder su puesto

El documento en el que se presentan los argumentos para destituir a Espinoza Valenzuela cuenta con cuatro artículos concluyentes, además de la firma de Cabrera Vega. Esta decisión sería "proporcional, necesaria y jurídicamente legítima", luego de que la fiscal no le cedió su puesto cuando Patricia Benavides retornó al Ministerio Público.

Delia Espinoza habría incumplido la Resolución N° 231-2025-JNJ, cometiendo una serie de irregularidades con el objetivo de permanecer como fiscal de la Nación. Además, se le imputa no haber recibido a Benavides Vargas cuando llegó a la sede principal de la Fiscalía y tampoco convocar a una junta de fiscales supremos.

Planteamiento de María Teresa Cabrera para destituir a Delia Espinoza.

En la opinión del folio presentado por María Teresa Cabrera, se busca concluir el procedimiento disciplinario, así como declarar infundados los pedidos de nulidad e improcedencia de la magistrada suspendida. También se le declara responsabilidad disciplinaria por faltas muy graves conforme a lo que manda la Ley de la Carrera Fiscal.

"Imponer la sanción disciplinaria de destitución a la investigada Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en aplicación del concurso de infracciones en conformidad con el marco normativo vigente", indica el cuarto y último artículo del documento.

Espinoza, de momento inhabilitada

Tras la inhabilitación de 10 años que recibió por parte del Congreso de la República para ejercer funciones públicas, la magistrada presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial para revertir su situación. La audiencia ha sido programada por la Sala Constitucional de la CSJ para el próximo 9 de marzo.

Este recurso lo presentó previo a la última navidad, con el objetivo de hacer valer sus derechos fundamentales, con el objetivo de retornar al cargo de Fiscal de la Nación. Cabe precisar que la inhabilitación fue por incurrir en la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957.

Delia Espinoza podría perder su título como fiscal suprema, luego de que la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, lo planteara frete al pleno de este órgano. La razón para esta decisión sería que hizo caso omiso a la orden de regresarle su puesto a Patricia Benavides.