Abogado de Martín Vizcarra anuncia que apelarán sentencia contra expresidente: "A penas nos notifiquen"

Este miércoles 26 de noviembre, el Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión a Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Tras ello, el propio expresidente de la República se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que dicha condena solo se trata de una venganza política que busca sacarlo de las próximas elecciones.

Apelaran la sentencia del Poder Judicial

Luego que la sesión finalice, el abogado del líder de Perú Primero conversó con la prensa que esperaba a las afueras de la sede del PJ para conocer su postura. Como era de esperarse, Erwin Siccha rechazó rotundamente la decisión del organismo de justicia asegurando que solo se han guiado con las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Seguidamente, el defensor legal de Martín Vizcarra dejó en claro que luego que el Poder Judicial le notifique la sentencia de 14 años impuesta, presentarán su apelación de manera inmediata ya que consideran injusta que el expresidente esté tras las rejas.

"Nosotros vamos a apelar, todavía no nos notifican, nos tienen que notificar íntegramente, son 5 días a partir de la notificación y lo vamos a procurar presentar en el menor tiempo posible porque creemos que una persona inocente no puede estar privada de su libertad", indicó.

Solo se guiaron de los colaboradores eficaces

En esa misma línea, Siccha se mostró en contra de que los jueces encargados del caso de su cliente se hayan guiado solo de las versiones de los colaboradores eficaces presentados por la Fiscalía.

Según expresó, dejaron de lado pruebas que demostraban la inocencia de Vizcarra Cornejo en gran parte de este juicio. Incluso, se amparó en lo dicho por uno de los jueces quien pidió que se reconsidere la decisión y se le imponga pena suspendida.

"Quienes han escuchado atentamente la resolución leída por los miembros del Poder Judicial, se pueden percatar que prácticamente se sostienen las afirmaciones del Ministerio Público quienes han citado a los colaboradores eficaces. Y estas graves deficiencias no solo han sido advertidas por la defensa sino que uno de los magistrados ha señalado que la pretensión del Ministerio Público solo se sostienen en las versiones de los colaboradores eficaces sin elementos de corroboración", añadió.

De esta manera, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, rechazó rotundamente la sentencia del Poder Judicial contra su defendido e indicó que en los próximos presentarán la apelación correspondiente tras ser notificados.