José Luna llama "ministra de Odebrecht" a Marisol Pérez Tello y ella replica "su bancada apoyó leyes pro crimen"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con la participación de 11 candidatos presidenciales se dio inicio a la primera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuyo tema central es la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como la integridad pública y combate a la corrupción.

Los primeros en tomar la palabra fueron José Luna, de Podemos, y Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente. Ambos candidatos no tardaron en protagonizar uno de los momentos más tensos de la jornada.

Desde el inicio, Pérez Tello responsabilizó al Congreso por el avance de la criminalidad, señalando que existen normas que debilitan la lucha contra el delito.

"Esas leyes procrimen han sido aprobadas por el parlamento y por muchos de los que están acá representados, en particular el señor Luna", afirmó.

Seguido a ello, durante su intervención, Luna centró su discurso en cuestionar a su contrincante, lanzando una acusación directa.

"La señora (Pérez Tello) sí es la ministra de Odebrecht y las leyes procrimen empezaron con ella porque se llevaron más de 500 millones los de señores de Odebrecht", afirmó, generando reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales.

Respuesta y acusaciones cruzadas

El momento más álgido llegó cuando Pérez Tello respondió directamente a los señalamientos de Luna, cuestionando su trayectoria política y el rol de su agrupación en el Congreso.

"Vamos a empezar derogando las leyes procrimen organizado que, como ya dije, ha aprobado este congreso, en particular el señor Luna y otros de los representantes que están acá que impide la persecución del crimen organizado y por ello el incremento de las extorsiones y el sicariato en nuestro país.", replicó con firmeza.

Propuestas en seguridad y criminalidad

Más allá del enfrentamiento, ambos candidatos expusieron sus planteamientos en materia de seguridad ciudadana. José Luna propuso fortalecer la presencia policial en las calles.

"Necesitamos un choque de inversión de cinco mil millones, urgente, necesitamos 20 mil policías en la calle, necesitamos formar la policía de investigaciones del Perú", indicó.

Por su parte, Pérez Tello apostó por derogar las leyes procrimen e implementar un grupo especial de inteligencia.

"Cuando deroguemos esas leyes vamos a implementar la unidad GENIO, un grupo especial nacional de inteligencia operativa, no con personas que han sido liberadas por normas truchas y que deberían estar en la cárcel tal y como se establece asumiendo su responsabilidad", sostuvo durante su intervención.

El inicio del debate presidencial dejó en evidencia un escenario marcado por la confrontación directa entre candidatos, especialmente en torno a la responsabilidad política frente a la inseguridad.