Martín Vizcarra revela favor de Ollanta Humala en Barbadillo: "Me prestó su celular para llamar a mis contactos"

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo reveló en sus redes sociales una anécdota más que peculiar durante su estadía en el penal de Barbadillo, siendo el gestor del hecho, el también exmandatario Ollanta Humala Tasso.

A través de una transmisión en su cuenta de Tik Tok, el exjefe de Estado entre 2018 y 2019 contó que el exlíder del Partido Nacionalista Peruano le prestó su celular para que pueda llamar a sus contactos más cercanos (abogados y familiares).

¿Cómo se dio el hecho?

Mediante la conocida red social, Vizcarra Cornejo contó que cuando ingresó al establecimiento penitenciario el 14 de agosto, Humala Tasso se acercó para ofrecerle su apoyo y que para ello no dudó en poner a disposición su aparato telefónico, en el inicio del momento difícil que le tocaría afrontar.

"Ollanta sale y me dice: 'no te preocupes, Martín'. Entonces, agarra el teléfono, marca su DNI, pone su código y pum sale crédito, o sea el crédito que él tenía. Y me dio el teléfono y me dijo: 'usa mi crédito, lo que quieras, llama a quien quieras', y ahí comencé a todos los números que tenía en el papelito que me dio mi abogado, estaban los números de mi esposa, de mi hermano Mario y por lo menos eso me daba alivio", comentó.

Asimismo, el fundador de Perú Primero contó que como parte de las condiciones carcelarias que tienen los exmandatarios en el penal, sí cuentan con permiso para realizar llamadas telefónicas; no obstante, cada interno debe gestionar sus saldos para hacerlo. Frente a esta situación desconocida por él, el expresidente entre 2011 y 2016 salió a ofrecer su solidaridad.

Destaca muestra de apoyo de Pedro Castillo

En entrevista en "Hablemos Claro", este jueves 11 de septiembre, Martín Vizcarra contó el "otro gesto" que recibió en prisión, esta vez por parte del también ex jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, quien, a través de un trabajador del INPE, le entregó comida y una frazada para que pase la noche un poco más tranquilo en el establecimiento penitenciario.

"Sin embargo, uno de los trabajadores me lleva en la noche una bolsita con una mandarina, un plátano, una manzana y una frazada porque sí que hace frío. El trabajador me dice que el señor Pedro Castillo me enviaba esto. Lo tomé como un gesto importante y que no veo malo. Lo describe como una persona pensando en otro ser humano", contó en Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, reveló que Pedro Castillo, a través de un trabajador, le mandó una bolsa con frutas y una frazada. Además, precisó que no tuvo contacto directo con el exmandatario.



En diálogo con Nicolás Lúcar, Vizcarra Cornejo valoró el gesto recibido, aunque descartó algún encuentro personal con Castillo Terrones, puesto que, los ambientes en los que se encontraban eran lejanas uno del otro.

El expresidente Martín Vizcarra se refirió así sobre uno de los momentos que le tocó pasar en prisión, desde el 9 de septiembre recuperó su libertad tras un fallo del Poder Judicial que ordenó su excarcelación.