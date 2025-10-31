Martín Vizcarra en etapa final de su juicio oral: En noviembre se dictaría sentencia, según experto

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, indicó que el juicio oral de Martín Vizcarra se encuentra en una fase final. Por ello, la sentencia contra el expresidente, en primera instancia, podría dictarse a mediados o fines de noviembre.

Juicio oral está cerca

La investigación seguida en contra de Martín Vizcarra por presunto cohecho vinculado a dos casos específicos: el Hospital de Moquegua y la obra Lomas de Ilo. Según la Fiscalía, estas dos obras habrían sido parte de un acto de corrupción

"Estamos en la etapa final del juicio oral, definitivamente, este caso está vinculado a la época en la que Martín Vizcarra ejercía la gobernatura regional de Moquegua que la ejerció del 2011 al 2014", indicó Carrión.

Noticia en desarrollo...