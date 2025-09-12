Martín Vizcarra negó que su empresa 'CyM Vizcarra' haya tenido vínculo directo con Odebrecht

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, rechazó rotundamente haber tenido contratos directos por parte de su empresa familiar con Odebrecht; ello mientras se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. "Queda claro", indicó al fundamentar su justificación al salir del Parlamento.

Sobre contratos de "CyM Vizcarra"

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, luego de haberse presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, el exmandatario decidió aclarar dicho punto en el marco de cuestionamientos e investigaciones en su contra.

"Cuando se construyó la carretera Interoceánica todas las empresas que comenzaban a trabajar pidieron alquiler de equipos a CyM Vizcarra que es una empresa de movimiento de tierras y se brindó ese alquiler y en ninguna fue Odebrecht, se dio a diversas empresa, pero en ninguna estaba Odebrecht", dijo a la prensa, este viernes 12 de septiembre.

De tal modo, Vizcarra Cornejo recordó que la empresa de su familia, conocida como "CyM Vizcarra", cuenta como una sede en la región de Moquegua. Es así que, se refirió al inicio de la construcción de la Carretera Interoceánica; ante dicha obra el expresidente indicó que diferentes empresas requirieron el servicio de su empresa.

En tal sentido, como la empresa del expresidente se dedicaba al movimiento de tierras, tanto empresas nacionales como internacionales, pidieron el alquiler de maquinaria para realizar las labores correspondientes; sin embargo, aclaró que ninguna de ellas fue la empresa Odebrecht, negando haber tenido cualquier vínculo contractual.

Confirma servicios a IRSA, pero descarta vínculo con Odebrecht

Según precisó, luego de un tiempo, se determinó que uno de los consorcios a los que se prestó servicios, IRSA, estaba conformado por una empresa con participación vinculada a Odebrecht. "Cualquiera que sabe derecho, sabe que un consorcio es una nueva persona jurídica", indicó.

Como se recuerda, en agosto del presente año, el Pleno del Congreso aprobó ampliar por 90 días el plazo de investigación de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht.

Con 53 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones se aprobó la ampliación de 90 días para entregar el informe final de la investigación. El congresista Alejandro Muñante sustentó ante la representación nacional el informe preliminar e indicó que, según informe de auditoría de la Contraloría General de la República, Odebrecht firmó al menos 24 contratos con el Estado peruano de concesión infraestructura y servicios públicos.

Es así como, en declaraciones a la prensa, el expresidente Martin Vizcarra negó que su empresa familiar "CyM Vizcarra" haya tenido contratos directos con Odebrecht, en el marco de la prestación de sus servicios por la construcción de la Carretera Interoceánica.